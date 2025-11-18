ИЗПРАТИ НОВИНА
Близо 16 хил. вече няма да се редят на опашките за помощи
Автор: Десислава Томева 10:39Коментари (0)386
© Фокус
Агенцията по заетостта отчита стабилни резултати на пазара на труда през октомври, като регистрираната безработица остава ниска – 5.15%. Това е с 0.08 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година. През месеца регистрираните безработни са 146 055 души.

Чрез посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 14 525 безработни лица и още 1 391 заети, учащи и пенсионери, потърсили съдействие за ново кариерно развитие. Общият брой на лицата, преминали към заетост през месеца, е 15 916 души.

Над 6 080 икономически неактивни лица са били мотивирани да предприемат първи стъпки към заетост. Този резултат е постигнат благодарение на активната работа на екипите в бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в страната.

Общо 3 507 души от уязвими групи, сред които хора с увреждания, младежи без опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни, са започнали работа по програми за субсидирана заетост. От тях 1 683 са включени по проекти, финансирани от Програма "Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Агенцията по заетостта продължава да инвестира и в повишаване на квалификацията. През октомври са издадени над 12 500 ваучера за обучение на безработни и заети лица с цел адаптация към изискванията на съвременната икономика, белязана от ускорена дигитализация и технологична трансформация.

Работодателите са заявили общо 8 479 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост (26.1 процента) и образованието (13.2 процента), следвани от търговия и ремонт на автомобили (11.7 процента), държавно управление (11.2 процента), хотелиерство и ресторантьорство (6.9 процента) и административни и спомагателни дейности (5.9 процента).

Сред най-търсените професии през месеца се открояват персонал, полагащ грижи за хора; оператори на машини и съоръжения; продавачи; персонал в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; преподаватели; работници по събиране на отпадъци; стопански и административни служители; водачи на МПС и подвижни съоръжения; чистачи и помощници; работници в производството на храни, облекло и дървени изделия.







