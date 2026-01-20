ИЗПРАТИ НОВИНА
Близначки излязоха на пикник в студа, върна се само едната, ето къде откриха другата
Автор: Теодора Патронова 13:41
©
Служители на РУ-Дулово спасиха 42-годишна жена, застрашена от измръзване, след като се изгубила и прекарала нощта в гората край село Водно. Сигнал за изчезналата жителка на селото подал кметът тази сутрин около 08:00 часа, съобщиха от полицията.

По данни на семейството двете им дъщери - близначки /42 г./ излезли на пикник в гората край село Водно вчера по обяд, но вечерта се върнала само едната. Близки и съседи предприели издирване, което останало без резултат.

След получаване на сигнала за изчезнала жена в РУ-Дулово били предприети незабавни издирвателни действия, в които се включили максимален брой полицейски служители.

Следвайки следите в снега, около 10:00 часа полицаите открили жената на отстояние около 3-4 км от селото в гората в посока село Чернолик. Тя била силно премръзнала, но въпреки че прекарала нощта в гората при минусови температури и в неподходящо облекло, имала относително добри жизнени показатели. Откарана е в болница за последващи изследвания и медицинско наблюдение.


Статистика: