ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Благомир Коцев не е отстранен от поста си! 
Автор: Екатерина Монева 11:37Коментари (0)309
©
виж галерията
На заседанието на ОИК-Варна, което бе свикано извънредно, не бяха отнети правата на Благомир Коцев да изпълнява поста си – кмет на Варна. Решението е взето с 20 гласа "за" и 7 "против".

Комисията ще изиска документи от общината за това колко отпуск е използвал Коцев, предаде репортер на "Фокус“.

"Последният сигнал от петък е допълнение към предходен сигнал и се изисква проверяване на нови факти и обстоятелства. Насрочването на това заседание беше, за да се извършат процесуалните действия от наша страна, за да се изяснят периоди от време, в които е отсъствал или е заместван Коцев“, обясни председателят на ОИК-Варна Велин Жеков.

По думите му стана ясно,че няма краен срок, кога ще бъде взето крайното решение на ОИК-Варна.

"Повечето от хората в ОИК не са партиини членове, те са посочени от пратии, но като професиналисти, не като членове", уточни той.



Още по темата: общо новини по темата: 63
23.11.2025 Адвокатът на Коцев: В Изборния кодекс "допълване на сигнал" не
съществува
22.11.2025 Изпълнителната комисия на ГЕРБ с решение, касаещо кмета на Варна Благомир
Коцев
22.11.2025 Борисов е поискал представители на партията да блокират свалянето на Благомир Коцев
21.11.2025 Местят Благомир Коцев
20.11.2025 Асен Василев: Ще окупираме парламента
19.11.2025 Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Нов живот за традиционната българска шевица
09:46 / 23.11.2025
Сериозен вирус върлува сред децата, лекари предупреждават, че пик...
09:39 / 23.11.2025
Малките производители изправени пред проблем
09:44 / 23.11.2025
Има над един милион сигнала, свързани с рисковете за децата в соц...
09:46 / 23.11.2025
Икономист: 120 лева коледна надбавка ще стигнат за баничка, яйца ...
08:42 / 23.11.2025
Българи с красиви имена празнуват днес
08:39 / 23.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Поскъпване на хранителните продукти
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: