|Бизнесмени: Категорично сме против "Български пощи" да бъдат ексклузивен посредник за пенсионни фондове
В официално становище до председателите на комисии в 51-ото Народно събрание, БСК подчертава, че предложението е икономически необосновано и застрашава стабилността на пенсионния модел и финансовата предвидимост за сектора.
Според работодателската организация, служителите на пощенските станции нямат необходимата експертиза, за да извършват финансови консултации, да определят рисков профил и да оценяват допустим инвестиционен риск.
"Обучението на хиляди служители в кратък срок не може да замени дългогодишния опит на лицензираните осигурителни посредници“, се посочва в позицията.
БСК подчертава още, че мотивите към законопроекта изрично посочват, че дейността ще осигури приходи за оздравяване на "Български пощи“ ЕАД. Според камарата, пенсионната система не трябва да бъде използвана за финансово спасяване на държавни дружества, а прехвърлянето на функции от частния сектор ще оскъпи процеса и ще натовари системата за сметка на осигурените лица.
Организацията също така критикува предложението за ограничаване на електронните подписи след 2027 г. и предупреждава за потенциални рискове за защита на личните данни и финансовата сигурност на осигурените лица.
"Въвеждането на задължителен посредник в лицето на "Български пощи“ ЕАД не носи добавена стойност за гражданите, но създава ненужна административна бариера“, се казва в становището.
БСК призова народните представители да оттеглят предложенията в частта им за "Български пощи“ и да се фокусират върху качественото въвеждане на мултифондовете чрез засилване на надзора, вместо чрез административен монопол.
