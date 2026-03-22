Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:20

Скокът в цените на горивата постави международните превозвачи в България под сериозен натиск. От бранша предупреждават, че ако военните действия продължат, част от фирмите могат да фалират, а това ще доведе и до поскъпване на стоки от първа необходимост.



Автобусните компании вече обмислят повишаване на цените на билетите. Те отчитат сериозен натиск върху сектора и настояват за държавни компенсации. Обмисля се въвеждането на допълнителна "такса гориво“, която да бъде калкулирана в крайната цена на билета. Международните превозвачи вече отчитат и намаляване на курсовете.



Илия Костурски, собственик на пловдивска транспортна фирма, посочва, че разходите му са се увеличили с 38% заради поскъпването на горивата. В резултат 30% от автопарка му вече не функционира, а товарите от Германия, Франция и Белгия са намалели с между 70% и 80%.



"Самите производители отказват продажби, защото не знаят дали продукцията, която днес продават, утре ще могат да произведат и на каква цена. Транспортът поема най-голямата тежест в момента“, заяви Костурски.



Заради кризата част от малките транспортни фирми са изправени пред фалит. "Загубите са около 1000 евро на камион на седмица“, допълни той.



Браншът настоява за спешни мерки от Европейската комисия и компенсации от държавата.



"Ако се допусне увеличение на транспортната услуга, цялото поскъпване ще бъде платено от потребителите в магазина“, предупреди Костурски.



Ефектът вече се усеща и в търговската мрежа, където доставчиците от няколко дни повишават цените на хранителните продукти.



"Обясняват, че с покачването на горивата растат и техните цени. При доматите увеличението е около 15%, при някои плодове – например бананите – около 10%, консервите боб също са поскъпнали с около 12%. При млечните продукти засега няма промяна“, обясни Десислава Александрова, управител на хранителен магазин.



Поскъпването вече се усеща и от потребителите. "Просто е нещо страшно. Страх ме е да вляза в магазина. С по-малко от 50 евро не може да се пазарува“, сподели клиент.



"Бензинът поскъпва, поскъпват и разходите за труд. Ще поскъпнат и стоките – неизбежно е“, допълни друг потребител.



Търговците засега се опитват да задържат цените, тъй като са под засилен контрол от страна на държавните регулатори.



"В момента текат 12 проверки в нашите обекти и мога да кажа, че спекула с цените няма“, заяви Александрова, цитирана от Нова телевизия.