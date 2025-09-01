ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмен: Заради ниски цени Китай и Турция изместват българските фирми в обществени поръчки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:44
©
Близо 60% от обществените поръчки за електротехническо и електронно оборудване в България през последните две години се печелят от компании от Китай и Турция. Това вече оказва осезаемо влияние върху местните производители, които се сблъскват със спад в производството и риск от затваряне на предприятия.

Тревожна статистика идва от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), която предупреждава, че държавната политика на обществени поръчки улеснява чуждестранните фирми за сметка на българските и европейските производители.

Един от последните примери е неуспешен търг за доставка на силови автотрансформатори за държавния "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО). Победител стана турска компания с оферта от 12,4 млн. лв. без ДДС.

"Българските фирми не могат да се конкурират с цена, защото за разлика от турските компании, ние спазваме строги изисквания за безопасност, качество и устойчивост, което увеличава разходите ни“, коментира инж. Димитър Белелиев, председател на Управителния съвет на БАСЕЛ, цитиран от Segabg.com.

От асоциацията апелират държавата да въведе механизъм, който гарантира, че продуктите от трети страни, участвали в обществени поръчки, спазват същите стандарти за качество и устойчивост като европейските.

Според Белелиев европейското законодателство позволява изключване на участници от трети страни, ако над 50% от продуктите им са произведени извън ЕС. Директивите в енергетиката дават преференции на компании, чиито продукти се произвеждат в Европа.

"Апелираме към българското правителство да спазва правилото финансирането от ЕС да отива при компании от Европейския съюз. През последните две години у нас с европейски средства се финансират фирми от Китай и Турция“, добавя той.

Основните предимства на китайските и турските производители са ниските производствени разходи, държавни субсидии, по-евтина енергия и данъчни облекчения. Те също така нямат задължението да спазват строги стандарти за безопасност, качество и устойчивост, задължителни за европейските производители.

В България в производството и ремонта на електронни уреди и електрически съоръжения работят около 1 250 фирми с близо 57 000 служители. Индустрията страда от недостиг на кадри и много компании са започнали да наемат работници от Узбекистан, Непал и Филипините.







