|Бизнесмен: За да получи един работещ човек 100 лева нето, трябва да се платят 53 лева осигуровки и данък
Според Велев, въпреки заявките на управляващите, че "работят за хората“, предлаганите промени в бюджета всъщност ще натоварят допълнително работещите българи.
"Когато управляващите казват – ние работим за хората, питаме за кои хора. Тези, които наистина работят за хората, намаляват данъците, а не ги увеличават“, подчерта той в предаването "Седмицата на Дарик“, където.
Велев обърна внимание, че най-сериозното увеличение се отнася до така наречения "данък труд“ – общото данъчно и осигурително бреме върху заплатите.
"В момента данъкът върху труда е 53%. За да получи един работещ човек 100 лева нето, трябва да се платят 53 лева осигуровки и данък. Сега тези 53 ще станат 58 – в закона е разписано. Това не са 5%, а 5 процентни пункта. Реално увеличението е с 9%. Вдигаме най-тежкия данък, бъркаме в джоба на 2 милиона и 200 хиляди работещи в реалния сектор хора и казваме, че работим за хората. Как работиш за хората? Ти работиш срещу тях“, заяви Велев.
Председателят на АИКБ предупреди, че подобноповишение ще окаже натиск върху пазара на труда и ще демотивира работещите, като допълнително увеличи разходите за бизнеса.
