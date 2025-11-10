ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмен: За да получи един работещ човек 100 лева нето, трябва да се платят 53 лева осигуровки и данък
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:36
©
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев коментира финансовите параметри на проектобюджета за следващата година.

Според Велев, въпреки заявките на управляващите, че "работят за хората“, предлаганите промени в бюджета всъщност ще натоварят допълнително работещите българи.

"Когато управляващите казват – ние работим за хората, питаме за кои хора. Тези, които наистина работят за хората, намаляват данъците, а не ги увеличават“, подчерта той в предаването "Седмицата на Дарик“, където.

Велев обърна внимание, че най-сериозното увеличение се отнася до така наречения "данък труд“ – общото данъчно и осигурително бреме върху заплатите.

"В момента данъкът върху труда е 53%. За да получи един работещ човек 100 лева нето, трябва да се платят 53 лева осигуровки и данък. Сега тези 53 ще станат 58 – в закона е разписано. Това не са 5%, а 5 процентни пункта. Реално увеличението е с 9%. Вдигаме най-тежкия данък, бъркаме в джоба на 2 милиона и 200 хиляди работещи в реалния сектор хора и казваме, че работим за хората. Как работиш за хората? Ти работиш срещу тях“, заяви Велев.

Председателят на АИКБ предупреди, че подобноповишение ще окаже натиск върху пазара на труда и ще демотивира работещите, като допълнително увеличи разходите за бизнеса.







