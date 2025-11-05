ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бизнесмен: Светлинка в тунела не се вижда
"Когато няма цел" - така бизнесменът озаглави последната си публикация в социалната мрежа Фейсбук. Постът му повдига темата за бъдещето на агросектора у нас:
Следя какво се случва в агросектора.
Светлинка в тунела не се вижда.
Царят безхаберие, некомпетентност.
И борба за… пари!
Не за производство.
За реформа в селското стопанство Министерството мълчи.
А плеядата асоциации и камари?
За тях думата "реформа“ е непозната.
И нежелана.
Ето какво казах преди почти пет години:
“Целта ни до 2027 г. трябва да бъде поне 40% български плодове, зеленчуци и месо на родния пазар."
Синор.БГ, 18.03.2021 г.
Така дефинирана цел не съм срещал.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Глас от Родопите: Първо се чу бучене, после стана страшно
13:52 / 05.11.2025
Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане...
13:41 / 05.11.2025
НС няма да разследва хотела с водопада на жената на Росен Желязко...
13:25 / 05.11.2025
Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността...
14:12 / 05.11.2025
Meteo Balkans: Обърнете внимание на този модел
12:44 / 05.11.2025
Около 5–6 хиляди лева на месец може да си докара един таксиметров...
11:54 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS