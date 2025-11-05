Бизнесмен: Светлинка в тунела не се вижда

© Фейсбук Красимир Кумчев се занимава със земеделие от повече от 35 години. В момента е аграрен консултант на стартиращи предприятия, фермер и производител на плодове и зеленчуци. Овощните му градини заемат 500 дка, а площите със зеленчуци са около 200 дка.



"Когато няма цел" - така бизнесменът озаглави последната си публикация в социалната мрежа Фейсбук. Постът му повдига темата за бъдещето на агросектора у нас:



Следя какво се случва в агросектора.



Светлинка в тунела не се вижда.



Царят безхаберие, некомпетентност.



И борба за… пари!



Не за производство.



За реформа в селското стопанство Министерството мълчи.



А плеядата асоциации и камари?



За тях думата "реформа“ е непозната.



И нежелана.







Ето какво казах преди почти пет години:







“Целта ни до 2027 г. трябва да бъде поне 40% български плодове, зеленчуци и месо на родния пазар."



Синор.БГ, 18.03.2021 г.







Така дефинирана цел не съм срещал.