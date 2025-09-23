ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесмен: Реалният сектор изкарва парите, но получава по-малко от чиновниците
"Очевидно не може така да се продължава!"
Несправедливо е тези, които изкарват заплатите в реалния сектор и пълнят бюджета, да получават два до три пъти по-малко от различните бюджетни системи, заяви той. По думите му, увеличението на възнагражденията в бюджетните сектори, които "плачат за съкращения", подклажда инфлацията, защото тези пари не са изработени и срещу тях няма стока.
У нас в целия ЕС вземаме най-голямата МРЗ спрямо това, което произвеждаме, подчерта Велев и допълни - поради сбърканата формула МРЗ изпреварва 10 пъти ръста на производителността.
Минимална заплата заплата трябва да се получава от 5-6%, от "калпазаните", коментира Васил Велев в предаването "Преди всички".
"Минимална брутна заплата в България получават близо половината от наетите – абсолютно изкривяване. Това е кражба от хората със средна и висока квалификация и фактор, който подклажда инфлацията. Минималната заплата с много е изпреварила икономиката и трябва да спре и да изчака."
Тежко и горко на тази държава, която трябва да слуша МВФ за всичко. Тази държава се нарича фалирала държава и МВФ идва там като последна инстанция, каза Велев.
Бюджетният дефицит тази година върви към 5-6% по отчетите до момента. Ако се добави скритият дефицит, ще отиде към 7-8%, предупреди той.
