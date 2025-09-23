ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмен: Реалният сектор изкарва парите, но получава по-малко от чиновниците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47
©
За 7 месеца има средно 25% ръст на разходите за възнагражденията в бюджетната сфера, никъде не е с по-малко от 5%. Това се случва при анемичен ръст на икономиката, спад в индустрията и 19 милиарда нови кредити.Това обясни пред БНР Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

"Очевидно не може така да се продължава!"

 Несправедливо е тези, които изкарват заплатите в реалния сектор и пълнят бюджета, да получават два до три пъти по-малко от различните бюджетни системи, заяви той. По думите му, увеличението на възнагражденията в бюджетните сектори, които "плачат за съкращения", подклажда инфлацията, защото тези пари не са изработени и срещу тях няма стока.

У нас в целия ЕС вземаме най-голямата МРЗ спрямо това, което произвеждаме, подчерта Велев и допълни - поради сбърканата формула МРЗ изпреварва 10 пъти ръста на производителността.

Минимална заплата заплата трябва да се получава от 5-6%, от "калпазаните", коментира Васил Велев в предаването "Преди всички".

"Минимална брутна заплата в България получават близо половината от наетите – абсолютно изкривяване. Това е кражба от хората със средна и висока квалификация и фактор, който подклажда инфлацията. Минималната заплата с много е изпреварила икономиката и трябва да спре и да изчака."

Тежко и горко на тази държава, която трябва да слуша МВФ за всичко. Тази държава се нарича фалирала държава и МВФ идва там като последна инстанция, каза Велев.

Бюджетният дефицит тази година върви към 5-6% по отчетите до момента. Ако се добави скритият дефицит, ще отиде към 7-8%, предупреди той.







това сега е нещо смислено. СЛЕД ГОДИНИ ЗАДУШАВАНЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИНУЖДАВЙАКИ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ХОРА ДА ПОЛУЧАВАТ ДОХОДИТЕ СИ В ТАКА НАРЕЧЕНИЯ СИВ СЕКТОР - ВРЕМЕ ЗАПЛАТКАТА КОЯТО ИЗКАРВАТ НА ЧЕРНО ДА СЕ УЗАКОНИ КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПРИКЛЮЧИ ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ВСИЧКИ МАЛКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ. АКО НЯМАШ ИМОТ, КОЛИ, БАНКОВА СМЕТКА КАК СМЕЯТ ДА ТИ ТЪРСЯТ ДАНЪК - МАСОВО УВОЛНЕНИЕ НА НЕГРАМОТНИ ЧИНОВНИЦИ КАТО СЕ ПОЧНЕ ПЪРВО ОТ НАП. СТИГА ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ, КОГАТО ЧОВЕК ИЗКАРА ДОСТАТЪЧНО ЗА СЕБЕ СИ ЧЕ ДА НАТРУПА НЯКАКЪВ МАТЕРИАЛЕН АКТИВ ЕДВА ТОГАВА ДА МУ СЕ ТЪРСИ ДАНЪК И ТО СПОРЕД РАЗМЕРА НА ПЕЧАЛБАТА, АКО Е ЕДНА ЗАПЛАТКА НИКАКВИ ДАНЪЦИ. СЪБУДЕТЕ СЕ ХОРА ЦЯЛ ЖИВОТ ВИ НАТИСКАТ ЧЕ АКО БИЗНЕСЧЕТО КОЕТО СТЕ СЪЗДАЛИ НЕ ВАДИ МИЛИОНИ ЩЕ ЗАДЛЪЖНЕЕТЕ НА ДЪРЖАВАТА. НЕКА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА ТАЗИ ЧИНОВНИЧЕСКА ХРАНИЛКА - 134 000 ЧИНОВНИКА, Според последните налични данни, броят на едноличните търговци в България е около 320 000 Значи по 1 чиновник на всеки двама мъчещи се да изкарат по една заплатка за себе си. това е нечувано. и след като всичкият този чиновнически ресурс се ползва за гласуване нека се махне тази сган. тръгнали да търсят защо 800 000 човека не работели - ами много просто за да не влизат с доходите си за издръжка на тази паплач.
