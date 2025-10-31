ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесмен: И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам
Преди три дни "Уолтопия“ и част от свързаните с нея фирми са станали жертва на мащабна кибератака, извършена от китайска хакерска група, съобщи Пенчев пред сутрешния блок на NOVA. Част от сървърите и уебсайтовете на компанията са били блокирани, но производственият процес не е прекъснал.
"Нашите фирми, както повечето съвременни компании, зависят напълно от IT инфраструктурата. Това е мозъкът на фирмата. И когато някой го превземе, оставаш без посока“, коментира Пенчев.
Хакерите са се свързали директно с "Уолтопия“ чрез имейл, в който са поели отговорност за атаката и са поискали откуп, без да уточнят конкретна сума. Въпреки това, Пенчев заяви категорично, че няма да се поддаде на изнудване:
"И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам. На разбойници не се дават откупи. Напротив – ние сме готови да платим 50 000 лева, за да бъдат хванати.“
Компанията е успяла да спаси данните си благодарение на тройно ниво на защита. Според Пенчев именно третият слой е предотвратил унищожаването на бекъпите, което е позволило възстановяването на системите.
"Бекъпите ни не са унищожени и ги възстановяваме. Но ще отнеме дни, дори седмици, докато всичко се върне в нормален режим“, обясни той.
По думите му атаката е извършена чрез платформа за киберпрестъпления, в която могат да участват не само китайци, но и хора от различни държави, включително българи.
"Това е разбойническа платформа. Ако се обединим и всички атакувани компании действат заедно, ще им стане по-трудно. Когато всеки се бори сам, престъпниците са по-силни.“
В момента работата на "Уолтопия“ е частично парализирана. Повечето компютри са изключени, а ключови системи като имейлите и Microsoft Teams не функционират.
"Всички компютри във фирмата, с изключение на няколко, са изключени. Не можем да ги включим – сървърите са блокирани, имейлите не работят, Teams не работи. Постепенно възстановяваме системите“, уточни Пенчев.
Той изрази и остра критика към реакцията на държавните институции:
"Държавата трябва да пази хората от разбойници – това е първичната ѝ функция. Нашите хора отидоха да подадат сигнал, но ги пратиха обратно да пишат обяснения. Представете си – разбойници те нападат, а полицията ти казва: "Седни вкъщи и напиши обяснение“.
Компанията продължава възстановителните дейности, като апелира към всички, които имат информация за атаката, да се свържат с нея или със съответните органи.
