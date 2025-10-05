ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бизнесмен: Без наличието на големите вериги няма как успешно да реализирам продукцията си
Затоплянето на климата вече е осезаемо и в региона на Самоков. Местните производители се сблъскват с нови предизвикателства – поява на насекоми, характерни за по-топлите части на страната, както и засушаване, което с всяка година става все по-осезаемо. Валежите са значително по-малко, а жегите влияят сериозно върху земеделската продукция. По думите на производители, над 80% от малините стават негодни за продажба именно заради високите температури.
Георги Доганов, който от десет години съчетава работата си като авиодиспечер в РВД с производството на броколи, също усеща тези промени. Земеделието той усвоил по време на студентска бригада в Шотландия, където останал почти десетилетие. Днес, климатът в подножието на планината му позволява да отглежда броколи за лятно производство, тъй като естествената прохлада създава благоприятни условия за културата.
"Потреблението на броколи расте както в България, така и по света, тъй като този зеленчук е изключително полезен в борбата с раковите заболявания. В последните години пазарът в България се подобрява и търсенето се увеличава. Ако трябва да бъда откровен, без наличието на големите вериги, които са уникален клиент, няма как успешно да се отглежда тази култура. Благодарение на тях успявам да реализирам продукцията си“, разказва Доганов пред Агри.БГ.
Сред най-големите трудности за него са липсата на работна ръка, засилената конкуренция за земя и нестабилността, породена както от климатични промени, така и от геополитически конфликти и държавни решения.
"Липсва стабилност в обработването и използването на земята – не знаеш дали догодина ще можеш да ползваш конкретна нива или собственикът няма да си я поиска обратно. Това спира ентусиазма на човек и желанието му да развива нови идеи, но винаги има начин, стига да има желание“, казва производителят.
По думите му най-важното е фермерът да започне планирането отзад напред – първо да намери пазар, след това да прецени дали количествата и очакваните приходи си струват усилията. В практиката си Доганов е правил грешки със сортове и култури, които не са се търсели в България и трудно са се реализирали. "За щастие, броколите през лятото вървят добре в Самоков, тъй като климатът е по-хладен. През есента вече колеги от по-топлите райони поемат пазара, а при нас започва снегът и ски сезонът“, допълва той.
Що се отнася до проектозакона за ограничаване на надценките по веригата на доставки, Георги Доганов е категоричен: "Това не ме притеснява. Моите отношения с веригите са прости – предлагам стоката на определена цена, ако ги устройва, вземат я. Оттам нататък надценката е тяхна работа. Аз си търся моето, получавам го и съм доволен.“
Историята на Георги Доганов е поредното доказателство, че земеделието в България изисква не само труд и постоянство, но и адаптация към новите климатични и пазарни реалности.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търговец от най-големия пазар на открито на Балканите: Промяната ...
09:21 / 05.10.2025
Предимно слънчево време с повишение на температурите в Пловдив
08:35 / 05.10.2025
Сладкото излиза солено тази есен - до 20 лева за килограм малини
09:03 / 05.10.2025
Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от бла...
08:53 / 05.10.2025
Празник е! Не отказвайте помощ
08:10 / 05.10.2025
Крум Зарков съобщи новината на деня!
22:48 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS