|Бизнесдама: Подобни увеличения ще се отразят върху крайните цени на храните
“При нас тези такси не са еднократни. Таксите се събират ежедневно в кланиците, а в транжорните се извършва също ежедневен контрол", коментира пред БНР Диляна Попова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите.
Тя обясни, че причината за увеличението е европейски регламент, който определя таксите за официален контрол в кланиците и транжорните. “В момента действащата тарифа е от 2017 година и не е променяна. Съгласно нея, таксите са съобразени с регламента за официален контрол. В новата тарифа обаче се предвижда увеличение – при клане на едри преживни животни таксата за едно животно сега е 10 лева, като по новата тарифа ще стане около 11 лева. При прасетата обаче, таксата се увеличава от 2 на около 4 лева – почти двойно. Проблемът не е в самото увеличение, а в това, че принципът на прозрачност е нарушен, тъй като нямаме информация как се формира икономическата обосновка за тези промени", добави Попова.
Освен таксите за месопреглед, вкланиците се събират и други разходи за ветеринарен контрол. “Колегите ветеринарни лекари, които извършват месопреглед, гарантират безопасността на месото. Освен това, животните се преглеждат клинично при придвижването им от фермата до кланицата, за което също се заплаща такса. Допълнително се издава ветеринарно медицинско свидетелство, с което животните се придвижват до кланицата", обясни Попова.
Тя даде конкретен пример за увеличението на разходите: “Досега за придвижването на едно прасе се плащаше такса от 25 стотинки. Сега таксата се увеличава на 60 стотинки. Ако сметнем за 1,1 милиона прасета, досегашната такса възлизаше на 27 500 лева. При новата такса разходът ще достигне около 64 900 лева, които ще се плащат за придвижване на животни."
Бизнесът предупреждава, че подобни увеличения ще се отразят върху крайните цени на храните и върху цялостната икономическа среда в сектора.
