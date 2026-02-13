ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш социален министър за "Петрохан": Тези деца са изпитали абсолютен дисонанс между тях и света, в който те живеят
Автор: ИА Фокус 22:52 / 13.02.2026Коментари (0)664
© bTV
Бавно и мъчително се подрежда картината около случая "Петрохан“, а може и да стигне до момент, в който никога не разбираме какво точно се е случило. В основата на всичко стоят шестте жертви, сред които и дете, и големият въпрос – Как са или не са реагирали институциите при множество подадени сигнали?

По този въпрос пред bTV говори Иванка Шалапатова, която е бивш социален министър и от дълги години работи и в неправителствения сектор с цел защита на един от най-уязвимите сред нас – децата.

"Преди всичко ми позволете да изкажа своите дълбоки съболезнования за загубата на толкова човешки животи и най-вече загубата на един детски живот. Мисля, че който от нас и както и да интерпретира фактологията, не можем да върнем човешкия живот“, каза тя.

"Напът за разговора ни аз се замислих всъщност какво се случва с тези деца, които са били в "Петрохан“. Тези деца са изпитали абсолютен дисонанс между тях и света, в който те живеят. Част от тях са посегнали към наркотиците, защото те са ходили в училище, живеят в семейна среда, но не са чувствали подкрепа – било то в семейството, било то в обществото“, обясни Шалапатова.

По думите ѝ дори в семейната среда да има хармонични отношения, "българското семейство е изложено на абсолютно незащитена обществена среда“.

"В България свободно се продават наркотици. Децата имат много лесен достъп до наркотични средства, до алкохол, много бърз контакт с агресията, с разделението, с неприемането на различията“, каза още тя.

"Първи вариант – имаме проблем в семейната среда. Втори – ако там няма хармония, детето къде показва това си страдание – в училищната среда. Явно в училищата на тези деца, те не са намерили подкрепа“, обясни бившата социална министърка.

"Ако тези деца живееха в една по-социлано узряла държава, и те, и техните родители, щяха да получат подкрепа. Психо-емоционална, услуги за рехабилитация – такова нещо не е предоставено на нито едно от тези деца“, заяви тя.

На въпрос защо от Агенцията за закрила на детето също не са взели мерки, въпреки подадения, но оттеглен сигнал, тя обясни:

"Агенцията за закрила на детето не е разследващ орган. Когато тя достигне до сигнал или се самосезира, тя може на разследващите органи, на тези, които имат правомощия, да подаде сигнал. В този случай Районната прокуратура в Костинброд е била сезирана още 2024 година. Тъй като освен Агенцията за закрила на детето, доколкото разбирам, Отдел за закрила на детето също е направил проверка и там е установил присъствието на две малолетни деца“.


