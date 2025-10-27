ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бивш министър: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:39Коментари (0)69
© БНТ
Румен Радев, бивш министър на енергетиката и председател на УС на АИКБ, коментира какво решение може да има по казуса с "Лукойл", след като Вашингтон налоши санкции на руската петролна компания.

"Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос. В крайна сметка той засяга оперативното функциониране на дружеството, абстрахирам се от структура на собственост. Това, в което малко се съмнявам, че може да сработи, е елементарното настояване за някаква форма на дерогация. По простата причина, че нищо от гледната точка на капиталова структура, акционери и прочие не се е променило", каза Радев пред БНТ.

Румен Радев не изключи възможността Доналд Тръмп да промени мнението си или да има отсрочки.

"Чисто прагматично да припомня, че още в края на 2022 г. бе приет специализиран закон за администрирането на операторите с нефтопродукти и там се въведе института на особен търговски управител, който при определени обстоятелства - при констатация на консултативен съвет, който да се произнесе с доклад и да даде аргументирана препоръка към министра на икономиката и индустрията, министерски съвет да го гласува, да се съгласува с ДАНС и различните структури за сигурност, и в този случай може, при поемане на оперативното управление, да се претендира за евентуално отлагане на някакви санкции".

Той поясни, че не става въпрос за експроприиране на собственост.

"От друга страна предоставя в рамките на управлението на този особен търговски управител огромна власт, но и огромна отговорност. Тази отговорност е както към акционерите, така и към държавата".

Радев обясни има ли опасност да изпаднем в ситуацията на Сърбия, въпреки уверенията на управляващите, че има гориво и не трябва да се притесняваме.

"Ако трябва да сравнявам конкретно България и Сърбия, Сърбия е в определено незавидно положение. Ние не сме в такава ситуация, но са прави колегите, прав е и министърът на енергетиката когато казва, допускам, че ще го направят в рамките на Съвета за сигурност, който е към МС, да се направи този мониторинг, отново да се обследват наличности в държавни резерви и така нататък. Това са стъпки, които ние сме разигравали, изготвили сме такава програма и съм уверен, че колегите в настоящия състав на Министерския съвет стриктно ще я съблюдават".


Още по темата: общо новини по темата: 18
27.10.2025 "Лукойл" с първо официално съобщение след санкциите
27.10.2025 Светослав Бенчев очерта и най-лошия възможен сценарий от спирането на рафинерията "Лукойл"
26.10.2025 Георги Георгиев за санкциите срещу "Лукойл": До края на годината няма поводи за притеснение, държавата има план
26.10.2025 Асен Василев: Възможно е повишение на цените на горивата
26.10.2025 Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
24.10.2025 Костадин Костадинов: Правителството да защити "Лукойл", а не да се меси в бизнеса му
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Катастрофа на АМ "Тракия"!
19:44 / 27.10.2025
Арестуваха мъж, набил по-голямата си жена
19:00 / 27.10.2025
Енергиен експерт за решението на Съда на ЕС: Ние абонатите ще пла...
19:34 / 27.10.2025
Светослав Бенчев очерта и най-лошия възможен сценарий от спиранет...
18:27 / 27.10.2025
БНБ прие промени, свързани с кредитите
18:27 / 27.10.2025
Почивните понеделници остават в сила!
17:13 / 27.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Катастрофи в България
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: