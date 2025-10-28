ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш депутат: Закривайте общини, пестете от администрация
За разлика от БСП, във Фискалния съвет има хора, които мислят в главата си и се опитват да предотвратят идващата бюджетна катастрофа. Препоръките им:
- намаляване на общинската администрация, включително през сливане на общини.
- намаляване на броя на полицаите.
- държавните служители да си плащат осигуровките.
Разходите за персонал са вече 20 милиарда лева. Почти колкото пенсиите. Което е лудост, при положение, че пенсионерите са над 2 милиона. Достигнали сме топка, от която няма връщане без да боли. И вина носят всички финансови министри през последните години. Иначе пак че сме свидетели на спора кой е по-малко виновен, който е абсолютно безсмислен. И в същото време нови предложения за повишаване на разходи. Това води до висока инфлация и в бъдеще до високи данъци. БСП нямат кристална топка. Те правилно отчитат, че сегашната политика ще доведе до повече облагане в следващите години. Ако не искаме това трябва да свиваме разходи. Другото е гръцки или аржентински сценарий.
Припомняме, че развитието на община Пловдив от години се спъва, задушавана от две изкуствено създадени общини - "Марица" и "Родопи". Закривайки ги, ефектът ще е двоен - ще се спестят милиони на държавната хазна и Пловдив ще може да продължи по адекватен начин развитието си.
