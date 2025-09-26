ЗАРЕЖДАНЕ...
|Биопроизводител: Продукти, които уж са еко, от баба, или от планината, заблуждават потребителя
"Леко, бавно, но славно и тенденциозно вървим нагоре“, коментира пред БНР Албена Симеонова от асоциацията.
Днес във Велико Търново започва традиционният фестивал на биопродуктите, който ще бъде отбелязан с грандиозен спектакъл, демонстриращ постиженията на българските биопроизводители.
"Жънем успехи и получаваме внимание от нашите европейски партньори“, похвали се Симеонова в интервю за БНР.
В България в момента се обработват 198 000 хектара за биоземеделие – около 2 млн. декара повече спрямо 2017 г. Въпреки това, страната ни остава сред последните в Европа по производство на биопродукти, като зад нас са само Македония и Сърбия, извън ЕС.
"Площите растат бавно, защото биоземеделието се развива постепенно и обществото все още не го разбира напълно. У нас липсва мощната реклама и подкрепа, която наблюдаваме в страни като Швеция, Дания, Германия и Австрия“, обясни Симеонова.
Специалистът подчерта, че биопродукт е само този с европейското лого – зелено листенце със звездички на ЕС.
"Всичко останало – еко, от баба, в планината – е конвенционално и може да заблуждава потребителя. На логото има номер, който показва кой е сертифицирал продукта и какво произвежда биопроизводителят“, уточни тя.
Цените на българските биопродукти постепенно се доближават до тези на конвенционалните храни. "Повече производители и по-качествени продукти водят до конкуренция, която намалява цените. Това е практика, доказана в Канада и САЩ, и вече се случва и у нас“, коментира Симеонова.
Биоживотновъдството е изключително тежко, тъй като не се използва конвенционална храна, а само сертифицирана. В момента България има почти 30 000 биовце, а с пчелите страната ни е световен лидер с 250 000 сертифицирани семейства, като кошерите трябва да бъдат най-малко 3 км от полета, пръскани с пестициди.
"Биопроизводителите се грижат за здравето на населението, като произвеждат храна без пестициди и генно модифицирани организми“, заключи Албена Симеонова.
