|Безработица грози младите IT кадри
По думите й заплатите продължават да имат ръст, като се забелязва някаква умереност.
Браншът на информационните технологии е най-бързо развиващият се, няма сфера от бизнеса и живота на хората, в която те да отсъстват, смята тя.
Когато беше създадена Асоциацията, мобилният телефон беше най-големият лукс, а сега има Индустрия 5.0, създават се фабрики за изкуствен интелект, умни градове, коментира Радоева.
По отношение на навлизането на Изкуствения интелект в ежедневието ни експертът каза, че е много важно да се намери баланс между необходими регулации и ограничаващи развитието мерки. В тази връзка работна група на БАИТ участва в изготвянето на проектозакон.
Скоро беше публикуван проект на Закон за използването и развитието на изкуствения интелект, какъвто трябва да има. В Европейския съюз има директива, т.нар. AI act, който България е длъжна да транспонира в местното законодателство. И е много важно да се намери баланс между необходими регулации и ограничаващи развитието мерки. Работната ни група е много активна по проекта на закона и очакваме да видим отразени наши предложения в него, обясни тя.
