Безопасен полет с парасейлинг?
Автор: ИА Фокус 08:53Коментари (0)319
© NOVA
Седмица след трагичния инцидент с 8-годишното дете преди няколко дни, парасейлинг атракциите по родното Черноморие се оказаха в полезрението на цялото общество. Според инструктори по парасейлинг подобни инциденти са единични в световен мащаб.

На първо място - за да се извършват дейности по парасейлинг, собствениците на комплексите, както и техните пособия, трябва да притежават няколко задължителни сертификата. След това идват и нужните пособия.

"Грейка и обезопасителни жилетки - това е сертификата за тази част оборудването. Имаме и сертификат за самото устройство, което прибира и спуска въжето и отделен сертификат, който е за качеството на самото въже", казва пред NOVA капитан Теодор Огнянов, който е и инструктор по парасейлинг. 

Контролен орган обаче за всички тези дейности все още няма. 

Собствениците на лодки са създали Българска парасейлинг асоциация и са приели европейските стандарти за безопасност.

"Създадохме асоциацията, преведохме всички нормативни документи и оперативни стандарти и изискването за извършване на тази дейност. Приехме ги и ги предадохме към компетентните органи, които биха били регламентирали и изисквали да има обучение на всички, които извършват тази дейност", посочи още Огнянов.

Според него до момента няма регулаторен орган, който да е одобрил или приел тези стандарти, за да може да се извършват съответните проверки за безопасност. 

Междувременно парашутите продължават да се издигат над морето. Семействата продължават да избират парасейлинг – често заедно с децата си.

Дори и чуждестранни туристи на нашето Черноморие не се колебаят да изпробват атракцията.

"В България е по-слънчево и условията са по-добри за парасейлинг. В Обединеното кралство няма толкова много възможности за това, защото времето не позволява", разказва британски турист.

Всеки, който иска да изпробва летенето с парасейлинг трябва да се запознае с инструкциите за безопасност, да впише лични данни като имена и дата на раждане, за да се декларира, че е запознат с условията и ще ги спазва. Въпросът за безопасността обаче все пак си остава.







