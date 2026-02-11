ЗАРЕЖДАНЕ...
Без следа по случая "Петрохан"
"През септември 2022 г. е извършена извънпланова проверка от Инспектора на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), според която дирекциите на Министерството не са инициирали сключването, не са участвали при изготвянето или съгласуването на споразумението, като не е осъществен контрол за законосъобразност и целесъобразност", каза министърът.
Генов подчерта, че през 2022 г. между министъра на околната среда и водите тогава Борислав Сандов и "Национална агенция за контрол за защитените територии" е подписано рамково споразумение за сътрудничество по опазване на околната среда и повишаване на обществената информираност за защитените зони.
"Екземплярът, наличен в МОСВ, не е в оригинал, а е внесен на ръка в Центъра за обслужване в МОСВ, предварително подписан от министъра на околната среда и водите. , каза още той.
"Споразумението не е изготвено на бланка на Министерството. Върху документа, наличен в деловодството на МОСВ, има ръкописно изписано "Вярно с оригинала" и е поставен подпис, като липсва печат на Министерството", добави той.
Министър Генов съобщи, че са проведени две срещи за прекратяване на споразумението по извънсъдебен ред, като е внесен и проект на анекс за прекратяване по взаимно съгласие. Представителят на сдружението е отказал да го подпише.
"През юни 2025 г. подписах уведомление до сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" за едностранно прекратяване на споразумението за сътрудничество, добави той.
"След направената проверка се установи, че в периода от създаването на сдружението до момента в РИОСВ в София и Монтана няма подавани никакви сигнали от същото, включително от председателя на сдружението Ивайло Иванов и от Ивайло Калушев", съобщи министърът.
