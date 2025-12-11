ЗАРЕЖДАНЕ...
|Без онлайн и мобилно банкиране около 1 януари
Банките вече изпращат на клиентите си съобщения за периода, в който електронните им канали за разплащания няма да работят. Те варират от два до четири дни.
По този повод банките съветват: "Планирайте предварително своите онлайн банкови операции, направете важните преводи и плащания преди посочените от вашата банка часове и дати".
Причината за този дълъг период на блокирани електронни разплащания е, че те са зависими от времето за превалутиране на основните счетоводни банкови системи и салдата по всички сметки на клиентите (разплащателни, депозитни, спестовни, както и кредитните им сметки), обясняват от финансовите институции. Промяната на всички тези системи, вкл. платежните системи за местни и международни преводи, системите за онлайн и мобилното банкиране и други, изисквала по-продължително технологично време, пише "Сега".
Така към временното спиране за няколко часа на работата на ПОС-терминалите, се прибавя и още едно затруднение в разплащанията по новогодишните празници, което всички българи трябва да имат предвид.
Припомняме, че българските банки вече информираха за спиране на плащанията през ПОС-терминали в заведения, магазини, бензиностанции и др., както и за онлайн покупки, от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 01.00 часа на 1 януари 2026 г.
