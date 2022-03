Betway тръгва на българския пазар

© Поредна добра новина за феновете на хазартните игри. Betway стартира дейност и ще се превърне във втория световно познат бранд, които започва да работи на наша територия.



Компанията е създадена през 2006-та година и успя да изгради името си в Англия, Италия, Испания, Германия, Белгия, Швеция, Португалия, Франция и още 5-6 европейски държави. Betway развива бизнес в още в Индия, Мексико и Южна Африка. Ако следите конните надпревари, вероятно вече сте чували това име, тъй като букито е най-големия спонсор в сектора. Компанията има и сериозни партньорства с някои от топ футболните клубове в Англия и Германия – Волфсбург, Щутгарт, Херта, Шалке, Айнтрахт Франкфурт, Уест Хем и Лестър.



Какво ще ни предложи сайта betway.bg?



Българският сайт съществува от съвсем скоро. По тази причина, ние ще хвърли едно око на немската версия. Няма причина букмейкърът да не прехвърли всичките си пазари и бонус оферти към българските потребители. Единствените разлики могат да дойдат при онлайн казиното, където договорите между различните производители са доста сложни. Поради тежкото немски законодателство, там сайтовете не съчетават спортни залози и казино, както го правят всички брандове на българския пазар.



Менюто е лесно за използване. От ляво са разположени две полета. Първото се нарича бързи линкове и ви дава лесен достъп до най-използваните части на сайта. Под него пък ще откриете всички предлагани спортове. Те са около 25, включващи стотици различни лиги и първенства. Можем да кажем, че разнообразието е страхотно. Подобно заключение би било вярно, но пък същото може да се заключи и за конкурентните фирми. Силата на Бетуей е при виртуалните и електронни спортове, за които са отделени и отделни секции в българската версия на сайта.



Централното меню, което се намира в най-горната част от сайта предлага няколко интересни възможности. Първият линк "In-Play" ще ви отведе до всички мачове, които се играят в този момент или ще започнат в следващите няколко минути. Втората опция ще ви заведе на страницата с всички налични промо оферти. Между бутоните за Футбол и Баскетбол ще открием "Betway Boost". Там букмейкърът ви дава възможност да залагате на определени пазари срещу доста бууснат (увеличен) коефициент. Тази опция е нова за България и дава шанс за доста добри печалби. Обикновено коефициентите са между 4 и 6, а пазарите са от типа: Борусия Дортмунд и Байерн Мюнхен да спечелят на 0 мачовете си от поредния кръг на Бундеслигата; Хари Кейн да направи асистенция за Хюн Мин Сон; Карлос Солер да вкара гол и Валенсия да спечели мача и много други от подобно естество.



Следва менюто "Bet slip". Там ще видите избраните от вас залози в нещо като все още не пуснат фиш. Имате още опция за кеш аут и меню "Моите залози“.



В активните промо оферти виждаме такава за +16 точки. Тоест, ако вашият баскетболен отбор поведе с 16 точки, фишът ви ще бъде печеливш, без значение от крайния резултат. В малкото други сайтове, предлагащи тази опция, изискваната печеливша разлика е поне 20 точки.



Бетуей офертата за първи депозит спор е 100 евро. Предполагаме, че българската версия на сайта ще предложи 100% до 200 лева.



Букмейкърът предлага и собствен блог, където се пускат обосновани спортни прогнози. Там ще намерите огромно количество професионални анализи, топ предложения за залог през уикенда и страхотни статистически данни за мачовете. Все още няма блог на български език. И все пак, бг версията е на много начално ниво. Дори при превода на регистрационната банка, месец на излиза като "Може“, вероятно грешно преведен от английската думичка "may". Това ни кара да мислим, че новият букмейкър ще ни предложи много повече в следващите няколко седмици.



Българската версия на Betway casino предлага много по-качествени казино игри. В най-горната част на сайта може да откриете различните хазартни продукти на Betway бг. Имате избор между спортове, казино (слот игри), казино на живо, вегас (същото като казино), виртуален (виртуални спортове) и е-спортове.



Слот игрите са доста разнообразни. Приятно впечатление прави и наличието на новите хитови лайф игри – Дрийм кетчър, Монополи и Крейзи тайм. Някои от най-популярните слот заглавия в сайта са: Emperor of the Sea, Immortal Romance, Lara Croft: Temples and Tombs, Romanov Riches, Avalon и Dragon Dance. Betway Бонус за казино до 200 лева също спомага за приятното изживяване във сайта.