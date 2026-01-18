Бебе маймуна с памперс е забелязано в "Люлин"

© Бебе маймуна с памперс е забелязана да се движи свободно в столичния квартал "Люлин" 8. Това става ясно от видео, разпространено във Facebook.



На кадрите се вижда как животното преминава през прозорец, а след това се хваща за кабели.



Не е ясно чия е и как е попаднала навън, на на практика според законодателство у нас отглеждането на маймуни като домашни любимци е забранено.