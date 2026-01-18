ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бебе маймуна с памперс е забелязано в "Люлин"
На кадрите се вижда как животното преминава през прозорец, а след това се хваща за кабели.
Не е ясно чия е и как е попаднала навън, на на практика според законодателство у нас отглеждането на маймуни като домашни любимци е забранено.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
От НИМХ посочиха днес в кой град е измерена най-ниската температу...
13:31 / 18.01.2026
Алекс Сърчаджиева с разтърсваща изповед в Пловдив
12:52 / 18.01.2026
Николай Младенов за поста върховен представител за Газа: За мен е...
12:50 / 18.01.2026
Регистрираха земетресение в Старозагорско
12:18 / 18.01.2026
Стига с лъжите за семейството на Васил Левски!
11:44 / 18.01.2026
Илия Проданов: Целият земеделски бранш в Европа стана разменна мо...
13:32 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS