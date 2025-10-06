ИЗПРАТИ НОВИНА
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:04
©
Бащата на Сияна разкри коя е пострадалата от ралито до Варна. Ето какво написа той във фейсбук:

Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от вчерашната катастрофа на планинското изкачване “Аладжа манастир" край Варна.

Албена е на 27 години, самотна майка на момиченце на 3 години

В момента е в критично състояние в болницата във Варна. Интубирана, с ампутиран крак. Предстоят ѝ много операции.

Майката на Албена ме помоли да дам гласност на тази трагедия. Тя не знае какво да каже на внучето си. Къде е майка ѝ…

Никой не е предупредил хората, нито е забранил да стоят на това място.

Смятам, че вината е изцяло на организаторите, които са допуснали тази безумица. При наличие на хора в опасната зона, състезанието се спира до тяхното напускане! Това не е сторено!

Малко ли хора загиват и остават инвалиди, че трябва да даваме жертви и на организирани събития?

Докога?

Настоявам за поемане на отговорност от всички замесени в тази поредна трагедия.

Надявам се разследването да покаже кои лица са отговорни и те да понесат своето справедливо наказание.

Молете се за Албена!

Припомняме, че инцидентът е стана след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир. Един човек загуби живота си, а още осем бяха ранени. По първоначална информация след като изпусна завой, състезателен автомобил мина през мантинелата и се е вряза в публиката. Участъкът на инцидента е бил забранен за публика. Най-вероятно хората са навлезли през гората. 

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали. Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция "Регионална координация и контрол" към Министерството на младежта и спорта.



Още по темата:
06.10.2025 Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
05.10.2025 Ужасяващи кадри от момента на катастрофата във Варна
05.10.2025 Шофьорът от фаталното състезание във Варна е дал положителен полеви тест за амфетамин
05.10.2025 Шофьорът на линейката, откарал загиналия край Варна: Млада жена е с ампутиран крак, пилотът на автомобила не е пострадал
05.10.2025 Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
05.10.2025 След инцидента във Варна: Спортният министър разпореди проверка на Автомобилната федерация
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Aнонимен
преди 15 мин.
0
 
 
На всяка манджа-мерудия. Май се гласи да влиза в парламента на следващите избори
0
 
 
Пилотите тук мисля не носят никаква отговорност. Публиката присъства на свой собствен риск.
цитат:
Участъкът на инцидента е бил забранен за публика. Най-вероятно хората са навлезли през гората
За какви виновници призовава тъгуващият татко да понесат своето справедливо наказание? Кой ще понесе наказание, че дъщеря му се е возила на предната седалка без колан и с вдигнати крачета и с телефон в ръце? За дъщеря му вина има и неговото семейство. За пострадалите при ралито - само самите пострадали.
Още новини от Национални новини:
Общопрактикуващите лекари искат увеличение на потребителската так...
16:06 / 06.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече...
15:05 / 06.10.2025
Проверки в Студентски град: Пишат актове на родителите на 32 деца...
14:45 / 06.10.2025
Лазар Радков, създател на "Капачки за бъдеще": Целта ни е да има ...
14:40 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало д...
12:46 / 06.10.2025

Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
12:51 / 05.10.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив ще е домакин на световен форум за вино и гурме
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Дублиращ отбор на ПФК Локомотив
