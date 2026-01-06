ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на Сияна обвини Цветанка Ризова в тежка липса на професионализъм и наличие на зависимости
"Уважаеми г-н Директор,
На 17.10.25 г. в предаването "Лице в лице“, с водещ г-жа Цветанка Ризова, гостува вещото лице по делото "Сияна“ – Станимир Карапетков. В рамките на участието си той демонстрира емоционално поведение и направи редица неверни твърдения, свързани с делото, като пряко засегна и моето име.
Въпреки че многократно възразих публично, не ми беше предоставено право на отговор от страна на водещата.
Публично известен факт е, че г-жа Ризова е в близки, приятелски отношения със Станимир Карапетков. По информация от различни източници тя е и негов медиен съветник. Това поражда сериозни съмнения за конфликт на интереси.
Смятам, че темата е изключително сериозна и подходът на г-жа Ризова показва тежка липса на професионализъм, както и наличие на зависимости, несъвместими с журналистическата етика. Присъединявам се към хилядите българи, които публично изразяват неодобрение към нейното поведение в ефир.
Държа изрично да заявя, че искането ми за право на отговор произтича от дълбокото ми желание за справедливост и за установяване на обективната истина.
Също така, от различни източници научавам, че по настояване на г-жа Ризова не съм бил допускан и до участие в други предавания във Вашия ефир. Това, по мое убеждение, преминава всички граници на журналистическата етика и плурализма на мнения.
Моля да обърнете специално внимание на дейността и поведението на водещата г-жа Цветанка Ризова.
Желая право на отговор, който ми дължите".
