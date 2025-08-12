ЗАРЕЖДАНЕ...
|Баща на две деца от Бургас се нуждае от средства за бъбречна трансплантация в чужбина
"В живота има битки, които не се водят сами. Днес ви моля за помощ – с дарение, с разпространение или просто с подкрепа. Всяка стъпка ни приближава до това той да има още време – време за живот, за усмивки, за нашите деца.“, споделя тя.
Макар пътищата на Иван и Габриела вече да са разделени, тя остава непоколебима в желанието си да му помогне – заради децата, които "го чакат, обичат и имат нужда от него“. Тя вярва, че доброто е по-силно от болестта, а сплотеността на хората може да спаси човешки живот.
Благотворителен турнир в помощ на Иван – "Дари живот, сподели надежда“
В помощ на Иван ще се проведе благотворителен турнир по стрелба с пистолет на 17 август (неделя) от 16 часа в стрелбище "Аполо“, Бургас. Събитието ще включва:
- Две сцени – статична и динамична стрелба
- Благотворителен базар – с вещи, дарени от участниците
- Дарителска кутия на място, в която всеки ще може да помогне според възможностите си
Организаторите, близки приятели на Иван, вярват, че той има силата и волята да пребори заболяването – но му е нужна и финансова подкрепа, за да стигне до трансплантацията."Иван е човек, който е давал сърце и душа за родината. Сега ние трябва да се обединим и да му дадем шанс да отстреля това заболяване,“ споделят негови приятели.
Всеки, който има възможност и желание да подкрепи Иван Тодоров, може да го направи чрез дарение на следната банкова сметка:
IBAN: BG46BPBI79424079083901
Титуляр: IVAN DIMCHEV TODOROV
BIC: BPBIBGSF
"Всяка подкрепа е глътка въздух, всяко споделяне е надежда, всяко дарение е стъпка към живот“, казва Габриела – с вяра, че добрината може да бъде по-силна от болестта.
