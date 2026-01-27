ИЗПРАТИ НОВИНА
Банкомат "глътна" пари на клиентка, без да ги отчете по сметката, започна "ходене по мъките"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:55
©
В началото на годината Николина Койчева от Стара Загора решава да депозира налични пари в банка – чрез банкомат с депозитна функция.

Отива малко към края на работния ден – около 17:30. На АТМ устройството има надпис, че приема левове и до края на януари може да се внесат до 40 банкноти.

Николина не прави това за първи път, следва стъпка по стъпка указанията на екрана и пуска банкнотите в отвора.

Машината започва да ги обработва. Чува се характерното преброяване, но този път – по-дълго от обичайното. На екрана излиза съобщение:

"Съжаляваме, транзакцията не може да бъде изпълнена.“

"Върна ми картата, но бележка никаква не получих“, разказва Николина Койчева от Стара Загора.

Банкоматът връща картата, но парите – не. Няма и разписка. Сметката остава без постъпление. Николина търси помощ от служители в клона, но получава съвет да се обади на телефон на банката и да дойде на следващата сутрин.

"Днес вече е 16-ият работен ден…Имам отговор, че се работи по моя случай, но се запознах с нов срок от 35 дни“, казва още Николина.

На следващия ден подава писмена жалба.

Получава уверение, че ще има проверка и отговор. Междувременно остава без пари и не може да покрива задълженията си в срок.

"Аз разчитах, че разполагам с определена сума, с която ще погася някакви задължения в срок, защото след това се очакват наказателни санкции“, казва тя.

Според юристи, ако потърпевшият няма отговор до 5 дни може да се обърне до Комисията за защита на потребителите и банковия надзор на БНБ.

"А при нужда – да търси правата си по съдебен ред“, казва адв. Петко Кънев.

Попитахме банката - как проверката и в какъв срок клиентът трябва да получи решение. След нашата намеса Николина получи потвърждение, че случаят е приключен – и сумата е възстановена в пълен размер по сметката ѝ.







