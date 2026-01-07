ИЗПРАТИ НОВИНА
Банкер: Никакви такси не се изискват за хората, които не са клиенти на банката
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:28
©
Не си обяснявам цялото това бързане – 6 месеца се извършва обмяната без никакви такси. Това заяви в "Интервюто на деня“ по bTV Виолина Маринова, дългогодишен изпълнителен директор на банка ДСК и бивш председател на Асоциацията на банките. 

По думите ѝ средният размер на обмяната е около 3000 лв. Тя допълни, че хората, които искат да превалутират по-голяма сума, трябва да предупредят в съответния клон, за да се подготвят с наличност.

"Бързането е присъщо не само за българите, но и за другите страни. Хората бързат, за да видят дали ще стане. Преживяла съм много неща и в първите дни винаги е така. Няма никаква нужда да се бърза. Никакви такси не се изискват за хората, които не са клиенти на банката, но те трябва да попълнят съответните документи от сайта на банката. преди да отидат, защото банката не познава този клиент“, обясни Маринова.

Тя обясни, че непълнолетните лица нямат право да имат банкови сметки и съответно нямат право да обменят левове в евро. Според нея обмяната на монети е малко по-трудна, защото трябва да се сортират по номинал.

"Идеята всичко да се случи в тази секунда води до струпването на толкова много хора. Всичко върви гладко, но в това "гладко“, винаги има нещо, което не върви добре. Не можем да обхванем всички граждани, защото не всички се информират“, каза тя.

Маринова посочи, че очаква през целия период на безплатен обмен да има интерес. Тя каза още, че еврото, независимо от коя държава е, важи в цялата еврозона.


