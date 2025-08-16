ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Банка с български капитал пласира облигации за милиони евро
Автор: Десислава Томева 12:44Коментари (0)235
©
Първа инвестиционна банка успешно пласира частна емисия облигации на обща стойност 50 млн. евро, които отговарят на изискванията за MREL. Тази емисия представлява стратегическа стъпка, която потвърждава стабилността, доверието на инвеститорите и способността на банката да се финансира при конкурентни пазарни условия, похвалиха се от институцията.

Облигационерите ще получават фиксирана годишна лихва от 7%, като падежът на ценните книжа е през август 2029 г. Емисията се планира да бъде листната на регулиран пазар до 6 месеца от издаването ѝ.

Облигациите са лихвоносни, безналични, неконвертируеми, необезпечени, първостепенни, неподчинени, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на предлагане, за което не е необходимо изготвяне на проспект.

Емисията предизвика силен интерес сред инвеститорите, включително институционалните, като търсенето надвиши предлагането, което е ясен индикатор за високото доверие към Първа инвестиционна банка и нейната стратегия за развитие. 

"Това е най-голямата емисия облигации у нас, издавана от банка с български капитал, което потвърждава за пореден път стабилността и перспективите пред Първа инвестиционна банка. Набраните средства ще бъдат използвани за изпълнението на стратегията за развитие на банката в направления retail и малки и средни предприятия, и затвърждаването ѝ като един от лидерите в банковия сектор у нас“, коментира Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank.

Към края на второто тримесечие на 2025 г., банката заема петата позиция по активи в българската банкова система с 15,8 млрд. лв. Към средата на годината институцията отчита ръст в своята печалба от 169% до 110 млн. лв. Пазарните позиции на Fibank също нарастват, като най-значими темпове се отчитат при банкирането на дребно.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече...
12:34 / 16.08.2025
Гледат мярката на пловдивчанина, подал фалшив сигнал за полет до ...
11:57 / 16.08.2025
Мъж се "разходи" по АМ "Тракия"!
11:45 / 16.08.2025
Убитият при жестоката катастрофа в София е уважаван лекар
11:19 / 16.08.2025
Два екипажа от Крумово са в готовност да се включат в гасенето на...
11:44 / 16.08.2025
Повдигат обвинения срещу младежа, прегазил с АТВ семейство от Пло...
11:04 / 16.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
12:22 / 14.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: