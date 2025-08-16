Банка с български капитал пласира облигации за милиони евро

© Първа инвестиционна банка успешно пласира частна емисия облигации на обща стойност 50 млн. евро, които отговарят на изискванията за MREL. Тази емисия представлява стратегическа стъпка, която потвърждава стабилността, доверието на инвеститорите и способността на банката да се финансира при конкурентни пазарни условия, похвалиха се от институцията.



Облигационерите ще получават фиксирана годишна лихва от 7%, като падежът на ценните книжа е през август 2029 г. Емисията се планира да бъде листната на регулиран пазар до 6 месеца от издаването ѝ.



Облигациите са лихвоносни, безналични, неконвертируеми, необезпечени, първостепенни, неподчинени, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на предлагане, за което не е необходимо изготвяне на проспект.



Емисията предизвика силен интерес сред инвеститорите, включително институционалните, като търсенето надвиши предлагането, което е ясен индикатор за високото доверие към Първа инвестиционна банка и нейната стратегия за развитие.



"Това е най-голямата емисия облигации у нас, издавана от банка с български капитал, което потвърждава за пореден път стабилността и перспективите пред Първа инвестиционна банка. Набраните средства ще бъдат използвани за изпълнението на стратегията за развитие на банката в направления retail и малки и средни предприятия, и затвърждаването ѝ като един от лидерите в банковия сектор у нас“, коментира Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank.



Към края на второто тримесечие на 2025 г., банката заема петата позиция по активи в българската банкова система с 15,8 млрд. лв. Към средата на годината институцията отчита ръст в своята печалба от 169% до 110 млн. лв. Пазарните позиции на Fibank също нарастват, като най-значими темпове се отчитат при банкирането на дребно.