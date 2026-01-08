ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Банка: Обменяме по 45 млн. лв. на ден
Автор: Десислава Томева 19:02Коментари (0)795
©
Общо 290 млн. лв. са приети в клоновете на Банка ДСК в първите три работни дни на януари, показват актуализирани данни на банката.

Средно за периода вноските в брой възлизат на около 45 млн. лв. на ден, като средният размер на една вноска в брой по сметка е около 4500 лв. За същия период обмяната на валута в брой е средно около 45 млн. лв. или средно около 3500 лв. на клиент.

Данните показват, че клиентите по-често предпочитат да получат средства в брой чрез обмяна на валута, докато вноските по сметка са по-рядко, но с по-голям среден размер.

По отношение на броя операции, банката отчита средно около 10 хил. вноски в брой на ден, като най-много трансакции са извършени в първия работен ден на януари – 12 179.

По-големият интерес към обмяната на валута в брой се вижда и в броя на операциите – отчетени са средно около 14,6 хил. такива трансакции на ден, като най-голямата активност е регистрирана още в началото на периода – 16 288 операции. Операциите в клоновете се обслужват средно от около 500 служители дневно, ангажирани с обработката на операциите в клоновата мрежа на Банка ДСК. В офисите на банката са обслужени близо 98 хил. индивидуални клиенти.

Натоварването се измерва не само в брой операции, но и в реален физически обем средства. За трите дни в клоновете на Банка ДСК са обработени близо 7,9 млн. броя монети с общо тегло над 35 тона, както и близо 5,4 млн. броя банкноти.

Данните на Банка ДСК показват, че при обмяната на средства клиентите най-често носят монети с по-висок номинал. Само за три дни са обработени над 1,28 млн. броя монети от 1 лев и близо 840 хил. броя монети от 2 лева, което показва, че хората обменят реално натрупани суми, а не само дребни стотинки. Значителен е и делът на монетите от 10, 20 и 50 стотинки – общо над 3 млн. броя.

Наред с операциите в офисите, клиентите активно използват и канали за самообслужване. За периода 1-7 януари са внесени над 52,7 млн. лв. чрез депозитни банкомати, при близо 86,7 хил. операции и среден размер на една вноска от около 610 лв. В същото време от банкоматите са изтеглени над 127,5 млн. евро чрез близо 489 хил. тегления, като средната сума на едно теглене е около 260 евро.

Банка ДСК стартира новата рубрика #ЕвротоВДействие – ден по ден с ДСК, в която ще ви информираме как протича процесът по обмяна на средствата.


Още по темата: общо новини по темата: 1713
08.01.2026 Паркоматите за "синя зона" в Пловдив вече приемат само евро
08.01.2026 Родителите са възмутени: От 1 лев детските атракциони станаха 1 евро
08.01.2026 Продавачка: От 3 дни нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
08.01.2026 Гражданин: Наредих се пред БНБ, защото разбрах, че навсякъде другаде искат комисионни
07.01.2026 Пенсионер: За мен еврото не е проблем
07.01.2026 От последните минути: Периодът на двойно обращение няма да бъде удължен!
предишна страница [ 1/286 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Язовир "Ивайловград" прелива!
17:41 / 08.01.2026
Ученичка роди във Враца, според нея никога не е правила секс
17:24 / 08.01.2026
Иззеха голямо количество нелегално пилешко месо на ГКПП "Капитан ...
17:08 / 08.01.2026
Ледена пързалка в Пампорово, шофьори смениха посоката
16:29 / 08.01.2026
Ексминистър обясни пред Ризова за огромните кражби в здравеопазва...
16:15 / 08.01.2026
НИМХ потвърди прогнозата си за сняг и минус 12 градуса после
15:20 / 08.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
19:20 / 06.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: