ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|БСП ще издигне Илияна Йотова за президент
Атанасов коментира и ролята на президента Румен Радев, като подчерта, че навлизането му в партийния терен е сериозно предизвикателство за социалистите, тъй като два пъти е бил издиган и избиран с подкрепата на БСП.
"На избори всички партии са конкуренти и опоненти“, допълни той.
Социалистът обяви, че БСП ще издигне Илияна Йотова за президент на предстоящия вот.
"След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество“, заяви Атанасов.
Относно опасенията за прескачането на парламентарната бариера той посочи, че такъв риск не съществува, макар партията да е била наясно, че участието ѝ в управлението ще доведе до електорални щети.
"Ще намерим подкрепа сред левите хора, когато покажем, че сме си взели поуките“, каза той.
На предстоящия конгрес на БСП ще бъде направена трезва оценка на участието на партията в управлението, включително дали решението за напускане на кабинета не е трябвало да бъде взето по-рано. Според Атанасов БСП е заела държавническа позиция с участието си във властта, но след промяната на управляващото мнозинство за нея вече не е имало място в правителството.
Той отхвърли твърденията за поколенчески конфликт в партията и подчерта, че БСП има нужда от председател, който да я преведе през трудния период.
"Няма как България да остане без лява партия в парламента“, заяви депутатът.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 46 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Мултифондовият модел може да увеличи втората пенсия от 440 на над...
09:01 / 02.02.2026
Търговец: Клиентите до последно предпочитаха левовете като единиц...
08:46 / 02.02.2026
Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера! Най-малкото засн...
08:55 / 02.02.2026
Изтича валидността на хиляди винетки
07:54 / 02.02.2026
Над 1000 машини почистват пътищата в страната
07:41 / 02.02.2026
Обстановката на АМ "Тракия" е спокойна
07:41 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS