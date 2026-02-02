ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
БСП ще издигне Илияна Йотова за президент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:24Коментари (1)535
©
БСП да попада под общ знаменател, говорейки за мафия и олигархия, е цинично. Това заяви пред БНР депутатът Атанас Атанасов.

Атанасов коментира и ролята на президента Румен Радев, като подчерта, че навлизането му в партийния терен е сериозно предизвикателство за социалистите, тъй като два пъти е бил издиган и избиран с подкрепата на БСП.

"На избори всички партии са конкуренти и опоненти“, допълни той.

Социалистът обяви, че БСП ще издигне Илияна Йотова за президент на предстоящия вот.

"След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество“, заяви Атанасов.

Относно опасенията за прескачането на парламентарната бариера той посочи, че такъв риск не съществува, макар партията да е била наясно, че участието ѝ в управлението ще доведе до електорални щети.

"Ще намерим подкрепа сред левите хора, когато покажем, че сме си взели поуките“, каза той.

На предстоящия конгрес на БСП ще бъде направена трезва оценка на участието на партията в управлението, включително дали решението за напускане на кабинета не е трябвало да бъде взето по-рано. Според Атанасов БСП е заела държавническа позиция с участието си във властта, но след промяната на управляващото мнозинство за нея вече не е имало място в правителството.

Той отхвърли твърденията за поколенчески конфликт в партията и подчерта, че БСП има нужда от председател, който да я преведе през трудния период.

"Няма как България да остане без лява партия в парламента“, заяви депутатът.


Още по темата: общо новини по темата: 45
01.02.2026 Божидар Божанов: Управляващите опитват да наложат тезата, че изборите не зависят от служебния кабинет
01.02.2026 Стефан Янев: Ще участвам в изборите, готови сме да взаимодействаме с Румен Радев
01.02.2026 Иван Таков: Поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото
01.02.2026 Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните групи за избора на служебен премиер
31.01.2026 Румен Христов: ГЕРБ-СДС е отворена за разговори по съдебната реформа, но без крайности
31.01.2026 Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
10 год , не ли и стигнаха на свинката Пиги.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Мултифондовият модел може да увеличи втората пенсия от 440 на над...
09:01 / 02.02.2026
Търговец: Клиентите до последно предпочитаха левовете като единиц...
08:46 / 02.02.2026
Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера! Най-малкото засн...
08:55 / 02.02.2026
Изтича валидността на хиляди винетки
07:54 / 02.02.2026
Над 1000 машини почистват пътищата в страната
07:41 / 02.02.2026
Обстановката на АМ "Тракия" е спокойна
07:41 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Масови протести срещу цените на горивата
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: