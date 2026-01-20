ИЗПРАТИ НОВИНА
БСП-ОЛ с първи коментар за четирите напуснали партии
Автор: Марияна Стойчева 20:08
©
Във връзка с тиражираната в медиите информация относно едновременното напускане на четири партии от коалиция "БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ партньорите подчертават, че направените внушения не отговарят на истината. Такава позиция разпространиха от коалицията след като стана ясно, че Централната избирателна комисия е заличила четири партии от коалиция "БСП - Обединена левица". В състава ѝ вече няма да фигурират Движение за радикална промяна "Българската пролет“, "Движение 21“, "Изправи се България“ и "Политическо движение социалдемократи“.

Те уточняват, че партиите Движение за радикална промяна "Българска пролет" и "Движение 21" са напуснали коалицията преди повече от година, партията Политическо движение "Социалдемократи" преди повече от 2 месеца, а последна "Изправи се, България" – преди около месец. През лятото на 2025 г. към коалицията се е присъединил и Земеделският съюз "Александър Стамболийски". Водят се разговори и за включване на нови партии.

Партиите в коалиция БСП - ОЛ към момента са 11 на брой. Промяната в регистъра на ЦИК е отразена към днешна дата във връзка с регистрацията на коалицията за участие в частичните местни избори за кметове на кметства, насрочени на 22 февруари 2026 г.

Днес се проведе заседание на Коалиционния съвет на "БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА", на което председателите на партиите в коалицията дадоха висока оценка за участието на представителите на лявата коалиция в управлението на страната и декларираха пълна подкрепа за единството в лявото и за председателя на коалицията и на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров.


11.01.2026 Нинова: Веднъж предател, цял живот предател
08.01.2026 Шаренкова: Конфликтите с президентската институция са сред причините за електоралния срив на БСП
27.12.2025 Атанас Зафиров: БСП доказа, че когато носи управленска отговорност, може да реализира реални леви политики в интерес на хората
17.12.2025 Манол Генов: БСП се е навела да си върже обувките за нов старт, както го правят спортистите
17.12.2025 Миков за оставката на ръководството на БСП: Не съм чул те да се чувстват виновни
17.12.2025 Паргов за оставките в БСП и бъдеща партия на Радев: Трудно се говори за нероден Петко
Още новини от Национални новини:
Без повече опашки пред КАТ за редица услуги, подготвят важни пром...
18:52 / 20.01.2026
Мирчев към Борисов: С театрално видео старият хитрец се опитва да...
17:51 / 20.01.2026
Доц. Орманджиев: Настоящата ситуация е конституционен прецедент
18:17 / 20.01.2026
Бойко Борисов: Когато фактите говорят, и боговете мълчат! 
17:29 / 20.01.2026
НИМХ потвърди прогнозата си за Южна България
16:03 / 20.01.2026
АПИ предупреждава: Карайте внимателно, утре са възможни поледици!...
16:14 / 20.01.2026

