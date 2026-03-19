Покана до членовете на "Българско Сдружение за Онкологична Фармация", вписана в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 176124037, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Антон П. Чехов" № 10, ет. 1, ап. 3:Управителният съвет на сдружение "Българско Сдружение за Онкологична Фармация" (по-долу: "БСОФ“), вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 176124037, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Антон П. Чехов" № 10, ет. 1, ап. 3, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ във вр. с чл. 22, ал. 2 от Устава на сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на "Българско Сдружение За Онкологична Фармация", което ще се проведе на 18 април 2026 г. (събота) от 17:30 часа в Hyatt Regency Pravets Resort.1. Отчет на Управителния съвет на "БСОФ“ за дейността на сдружението през 2023 г.;2. Приемане на ГФО на "БСОФ“ за финансовата 2025 г.;3. Освобождаване на членовете на управителния съвет на "БСОФ“ от отговорност за дейността им като такива;Поканват се всички редовни членове на "Българско Сдружение за Онкологична Фармация" да вземат участие в редовното годишно общо събрание на сдружението – лично или чрез изрично упълномощени представители, които могат да бъдат само други членове на сдружението. Един член на сдружението може да представлява на общото събрание най-много един отсъстващ член. Регистрацията на участниците ще се извършва от 16:30 часа в деня на общото събрание. При липса на кворум, общото събрание ще бъде отложено с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от присъстващите членове.Маг.-фарм. Недялка Червенкова – председател на УС на "БСОФ"