|БНТ с нов генерален директор, Емил Кошлуков аут
СЕМ вчера изслуша явилите се вчера четирима кандидати - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Сашо Йовков, макар допуснат до третия етап на конкурса, не се яви, с което отпадна от процедурата, предаде Националната телевизия.
