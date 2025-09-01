BILLA България има нов изпълнителен директор

© BILLA България обяви назначаването на Албена Георгиева за нов изпълнителен директор на компанията. Тя поема поста от досегашния временен управител Димитър Пешев.



Албена Георгиева е познато име в ритейл сектора у нас. Кариерата ѝ в BILLA започва през 2009 г. като ръководител "Свеж асортимент“, а само пет години по-късно вече е търговски директор на BILLA България.



През годините тя заема ключови позиции както в страната, така и в чужбина:



2015 – 2018 и 2022 – август 2025: Главен оперативен директор на BILLA Словакия, където управлява асортиментни, маркетингови, оперативни, технически и логистични сектори и проекти.



2019 – 2021: Главен оперативен директор в борда на BILLA България.



Георгиева започва професионалния си път още през 90-те години с развитие на собствена търговска дейност, след което натрупва опит в Metro Cash & Carry, работейки по клиентско обслужване и програми за развитие на малкия бизнес. В BILLA България тя вече повече от 16 години развива екипи с фокус върху иновации, устойчиво развитие и отлично обслужване на клиентите.



Новият управител притежава магистърска степен по Международни икономически отношения от Икономически университет – Варна и сертификат по категорийно управление от GS1, глобалната организация за стандарти в търговията и веригата за доставки. Георгиева е участвала в множество проекти за подобряване на ефективността на асортимента и оперативния бизнес.



"Да се завърна в родната си страна като изпълнителен директор на BILLA е чест и голяма отговорност за мен. Вярвам, че заедно с екипа на BILLA България ще развиваме компанията така, че клиентите винаги да получават удовлетворение от нашите качествени продукти на достъпни цени, както и отлично обслужване в търговската ни мрежа. Основната ми цел е супермаркетите BILLA да бъдат не просто място за пазаруване, а доверен партньор и помощник по пътя на всеки клиент към по-здравословен и по-устойчив начин на живот“, сподели Георгиева.



