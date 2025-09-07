ЗАРЕЖДАНЕ...
|БГ пилот: Харесвам, когато хората ръкопляскат при кацане!
"Това е момент, в който усещаш благодарността на хората… и понякога дори в кокпита се усмихваме един на друг.
Любопитен факт: според анкета на авиокомпания 70% от българите ръкопляскат след кацане – едни от най-ентусиазираните в Европа! Но аз лично съм го срещал почти навсякъде – от Южна Америка до Азия.
Някои казват, че е старомодно. За мен е като аплодисмент след концерт – малък, но искрен жест.
А сега вие, честно:
Ръкопляскате ли при кацане? И защо – облекчение, благодарност, навик… или никога?", попита той.
