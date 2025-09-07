ИЗПРАТИ НОВИНА
БГ пилот: Харесвам, когато хората ръкопляскат при кацане!
Автор: Вилислава Ветренска 21:22
© Фейсбук
Често ме питате: "Капитане, чувате ли ръкопляскането след кацане? И харесва ли ви?“ Да, понякога го чуваме – зависи от самолета и слушалките. И да, харесвам го! Това написа във Фейсбук българският пилот Марио Бакалов.

"Това е момент, в който усещаш благодарността на хората… и понякога дори в кокпита се усмихваме един на друг.

Любопитен факт: според анкета на авиокомпания 70% от българите ръкопляскат след кацане – едни от най-ентусиазираните в Европа! Но аз лично съм го срещал почти навсякъде – от Южна Америка до Азия.

Някои казват, че е старомодно. За мен е като аплодисмент след концерт – малък, но искрен жест.

А сега вие, честно:

Ръкопляскате ли при кацане? И защо – облекчение, благодарност, навик… или никога?", попита той.







