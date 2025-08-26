ИЗПРАТИ НОВИНА
БАБХ удължава мерките срещу шарка по овцете и козите в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:03
©
В област Пловдив епизоотичната обстановка остава усложнена по отношение на заболяването шарка по овцете и козите. С цел овладяване и недопускане на по-нататъшното разпространение, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприема удължаване на прилаганите допълнителни мерки за превенция и контрол на заболяването. Новата заповед влиза в сила от 26 август 2025 г. и ще се прилага в срок до отмяната й.

Въведените основни мерки остават следните:

· Забрана за търговия, придвижване, включително излизане на паша и транспорт на ДПЖ, с изключение на животни за незабавно клане или такива, преминаващи транзит.

· Специални условия за клане на ДПЖ от засегнатата област, включващи предварително уведомяване на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) за произход и местоназначение на животните, представяне на маршрутен план, задължителна дезинфекция на транспортните средства преди товарене и след разтоварване, клинични прегледи и разрешение за клане от директора на ОДБХ на местоназначението.

· Условия за придвижване на разплодни мъжки ДПЖ, включващи уведомяване на ОДБХ Пловдив за предстоящото движение, представяне на маршрутен план, клинични прегледи, лабораторни изследвания с отрицателен резултат и предварително разрешение от ОДБХ.

· Засилен контрол от страна на ОДБХ върху биосигурността в животновъдните обекти, движението на животните, както и върху нелегалната търговия и транспортиране на ДПЖ.

· Повишена епизоотична готовност на засегнатата и съседните области, включително проверка на техническите средства за дезинфекция, актуализация на данните за ДПЖ във ВетИС, вземане на проби при съмнение за заболяването и проверка на ГКПП за недопускане на нелегален внос.

Мерките се прилагат на територията на област Пловдив, като за изпълнението им са ангажирани и областите Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, София-област, Ловеч и Габрово.

Напомняме, че в областите Пловдив и Хасково е въведено временно ограничение за изкупуване на сурово мляко от дребни преживни животни от страна на млекопреработвателните предприятия и първите изкупвачи. Изключение от тази забрана е възможно единствено при подадено от стопанина писмено заявление до съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за извършване на официална проверка относно прилагането на мерките за биосигурност.

При положителна оценка на изпълнението на тези мерки официалният ветеринарен лекар издава становище, което разрешава реализацията на млякото от конкретния животновъден обект. Документът следва да бъде предоставен от фермера на млекопреработвателното предприятие или първия изкупвач.

Към момента броят на констатираните огнища в област Пловдив е 119. Броят на засегнатите животни в областта е около 12 000.

БАБХ апелира към всички стопани на дребни преживни животни да спазват стриктно въведените мерки за биосигурност и при всяко съмнение за заболяване или повишена смъртност незабавно да информират официалния ветеринарен лекар.

Навременният обмен на информация е от решаващо значение за опазване здравето на животните и стабилността на сектора. Всички съмнения за заболяване, нерегламентирано движение на животни или други нередности следва да бъдат подавани към компетентните органи. Сигнали се приемат денонощно на телефон 0700 122 99.


Още по темата:
24.08.2025 Шарка застрашава живота на най-награждаваното стадо, собственикът отказва евтаназия
16.08.2025 Ситуацията в Пловдивско остава напрегната: Спряха изкупуването на мляко
13.08.2025 Фермер: Калцуни, ръкавици...всичко необходимо, за да спасим нашите животни
10.08.2025 Фермери в борба за оцеляване заради суша и шарка






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

