ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|БАБХ удължава мерките срещу шарка по овцете и козите в Пловдивско
Въведените основни мерки остават следните:
· Забрана за търговия, придвижване, включително излизане на паша и транспорт на ДПЖ, с изключение на животни за незабавно клане или такива, преминаващи транзит.
· Специални условия за клане на ДПЖ от засегнатата област, включващи предварително уведомяване на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) за произход и местоназначение на животните, представяне на маршрутен план, задължителна дезинфекция на транспортните средства преди товарене и след разтоварване, клинични прегледи и разрешение за клане от директора на ОДБХ на местоназначението.
· Условия за придвижване на разплодни мъжки ДПЖ, включващи уведомяване на ОДБХ Пловдив за предстоящото движение, представяне на маршрутен план, клинични прегледи, лабораторни изследвания с отрицателен резултат и предварително разрешение от ОДБХ.
· Засилен контрол от страна на ОДБХ върху биосигурността в животновъдните обекти, движението на животните, както и върху нелегалната търговия и транспортиране на ДПЖ.
· Повишена епизоотична готовност на засегнатата и съседните области, включително проверка на техническите средства за дезинфекция, актуализация на данните за ДПЖ във ВетИС, вземане на проби при съмнение за заболяването и проверка на ГКПП за недопускане на нелегален внос.
Мерките се прилагат на територията на област Пловдив, като за изпълнението им са ангажирани и областите Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, София-област, Ловеч и Габрово.
Напомняме, че в областите Пловдив и Хасково е въведено временно ограничение за изкупуване на сурово мляко от дребни преживни животни от страна на млекопреработвателните предприятия и първите изкупвачи. Изключение от тази забрана е възможно единствено при подадено от стопанина писмено заявление до съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за извършване на официална проверка относно прилагането на мерките за биосигурност.
При положителна оценка на изпълнението на тези мерки официалният ветеринарен лекар издава становище, което разрешава реализацията на млякото от конкретния животновъден обект. Документът следва да бъде предоставен от фермера на млекопреработвателното предприятие или първия изкупвач.
Към момента броят на констатираните огнища в област Пловдив е 119. Броят на засегнатите животни в областта е около 12 000.
БАБХ апелира към всички стопани на дребни преживни животни да спазват стриктно въведените мерки за биосигурност и при всяко съмнение за заболяване или повишена смъртност незабавно да информират официалния ветеринарен лекар.
Навременният обмен на информация е от решаващо значение за опазване здравето на животните и стабилността на сектора. Всички съмнения за заболяване, нерегламентирано движение на животни или други нередности следва да бъдат подавани към компетентните органи. Сигнали се приемат денонощно на телефон 0700 122 99.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нови ремонти по АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма" започват скоро
16:12 / 26.08.2025
Адвокат от Пловдив: Поръчахме 7 неща и всичко това за 60 евро
15:08 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминат...
15:07 / 26.08.2025
В кръвта и урината на Никола Бургазлиев са открити следи от марих...
15:13 / 26.08.2025
Киселото мляко може да се консумира дори известно време след изти...
14:50 / 26.08.2025
Млад българин, който взима 3000 лева днес, може да очаква пенсия ...
16:01 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS