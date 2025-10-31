ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Автомобилната индустрия е в паника
Световната автомобилна индустрия е обезпокоена от потенциалните последици от мерките, свързани с Nexperia - производител на чипове, базиран в Нидерландия - след като компанията спря износа на продукти от Китай по-рано този месец под натиска на Пекин.
Проблемът, който произтича от необичайния геополитически спор между правителствата на Нидерландия, Китай и САЩ, остави някои автомобилни производители и доставчици без достатъчно доставки на чипове.
Въпреки че Nexperia не произвежда авангардни полупроводници, компанията държи голям дял от пазара на базови чипове, намиращи приложение в множество автомобилни компоненти. Индустриални представители и анализатори предупреждават, че широкото използване на тези чипове усложнява опитите за осигуряване на достатъчно количество резервни части, ако компанията не възобнови доставките в близко бъдеще.
"Това не са особено значими стратегически компоненти, но има стотици от тях – малки микропроцесори в заключващите системи, климатичния контрол, скоростомерите или много други компоненти“, казва главният изпълнителен директор на Volvo Хокан Самюелсон пред WSJ.
В понеделник Honda намали наполовина производството в завода си в Онтарио, където работниците сглобяват моделите Civic и CR-V, и ще запази забавения темп, заяви Вито Беато, президент на Unifor Local 1285, която представлява работниците в завода.
Планирано е работата в съоръжението да бъде спряна за една седмица, считано от четвъртък, след което да бъде възобновена при половината от стандартното производство към края на следващата седмица, добавя Беато.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кола пламна на магистрала "Тракия"
09:51 / 31.10.2025
Бизнесмен: И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам
09:43 / 31.10.2025
Почина Снежана Славчева
09:23 / 31.10.2025
Панелният парадокс: Българите забогатяват, но живеят в сгради от ...
09:17 / 31.10.2025
Симеон Дянков: Проблеми ще имат големите търговци, ако продължава...
09:12 / 31.10.2025
Пловдивски депутат на Слави Трифонов освети новата си кола в двор...
09:00 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS