Всички автобуси на транспортната компания "Рожен експрес“, изпълняващи курсове до Пловдив и София, се пренасочват през село Стойките и прохода Превала заради тежко свлачище край Пампорово. Мярката се предприема за осигуряване безопасността на пътниците, след като земни маси отнесоха част от пътното трасе в участъка Смолян – Пампорово, съобщиха от община Смолян.

Plovdiv24.bg припомня, че във връзка със сериозността на ситуацията кметът на общината Николай Мелемов (който заема поста от 2011 г. и е актуален градоначалник) официално обяви бедствено положение в региона.

Общинската администрация призовава всички водачи на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и стриктно да спазват въведената временна организация. Преминаването през прохода Превала е единственият сигурен вариант за осъществяване на транспортните връзки към вътрешността на страната в момента.

През днешния ден се очаква на мястото на инцидента да пристигнат специалисти, които да извършат технически огледи. След анализа на експертите ще бъдат набелязани конкретни мерки за трайното укрепване на терена и възстановяване на разрушената пътна настилка.