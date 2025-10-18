ЗАРЕЖДАНЕ...
|Авантата за тировете свърши
От 15 октомври започна поетапното активиране на т.нар. кантари - вградени в асфалта сензори, които теглят камионите над 3,5 тона и в реално време подават информация в Националното ТОЛ управление.
"Една изключително важна функция на модерната тол система, която изградихме в третия кабинет на Бойко Борисов и която незнайно защо дълги години не беше пускана от служебните и редовни правителства след нас", поясни Нанков.
Засега в 10 точки от страната тол камерите ще следят за претоварване на тежкотоварните автомобили, но до края на годината се очаква да бъдат общо 100 точки.
"Както се казва - “авантата" за тировете свърши", подчерта той, добавяйки, че санкционирането на нарушителите помага в борбата с катастрофите. Като причина за това, той каза, че претоварените тирове са изключително рискови участници в движението.
"Спирането им е важно и за съхраняване на пътната настилка. Тя е проектирана за определена носимоспособност и използването й от претоварени тирове я деформира - всички сме виждали “коловозите" в асфалта", обясни Нанков.
На 15 октомври са издадени 297 електронни фиша на нарушители, а на 16 октомври - 147, сочат данни на Националното тол управление.
Според правилата нарушителите имат 14 дни, в които могат да платят компесаторни такса от 1200 лева, за да бъде анулиран електронният фиш. Ако не го направят, им се налага глоба или имуществена санкция от 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при всяко следващо.
