Авантата за тировете свърши
Автор: Елиза Дечева 19:49
©
Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. Това съобщи депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков в социалната мрежа Facebook. 

От 15 октомври започна поетапното активиране на т.нар. кантари - вградени в асфалта сензори, които теглят камионите над 3,5 тона и в реално време подават информация в Националното ТОЛ управление.

"Една изключително важна функция на модерната тол система, която изградихме в третия кабинет на Бойко Борисов и която незнайно защо дълги години не беше пускана от служебните и редовни правителства след нас", поясни Нанков.

Засега в 10 точки от страната тол камерите ще следят за претоварване на тежкотоварните автомобили, но до края на годината се очаква да бъдат общо 100 точки. 

"Както се казва - “авантата" за тировете свърши", подчерта той, добавяйки, че  санкционирането на нарушителите помага в борбата с катастрофите. Като причина за това, той каза, че претоварените тирове са изключително рискови участници в движението.

"Спирането им е важно и за съхраняване на пътната настилка. Тя е проектирана за определена носимоспособност и използването й от претоварени тирове я деформира - всички сме виждали “коловозите" в асфалта", обясни Нанков. 

На 15 октомври са издадени 297 електронни фиша на нарушители, а на 16 октомври - 147, сочат данни на Националното тол управление.

Според правилата нарушителите имат 14 дни, в които могат да платят компесаторни такса от 1200 лева, за да бъде анулиран електронният фиш. Ако не го направят, им се налага глоба или имуществена санкция от 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при всяко следващо.


Още по темата:
17.10.2025 Над 530 претоварени камиона установени с помощта на тол системата
24.09.2025 Адвокат за новите правила и глоби по пътищата: Все още има пролуки и възможност да се измъкнеш
24.09.2025 Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
24.09.2025 Хванаха в нарушение служител на тол управлението
23.09.2025 211 км/ч по АМ "Тракия": Ще изгори с 850 лева, без книжка за 2 месеца и без кола за 1 месец
14.09.2025 Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
Още новини от Национални новини:
Служители на "Железопътна инфраструктура" ограбиха частен имот, д...
19:47 / 18.10.2025
Още два самолета F-16 пристигнаха в Граф Игнатиево
19:48 / 18.10.2025
Пешеходец загина, след като беше пометен от автомобил в София
19:47 / 18.10.2025
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – тов...
15:30 / 18.10.2025
Наталия Киселова с коментар за оставката си: Въпросът винаги стои...
14:45 / 18.10.2025
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България
14:50 / 18.10.2025

Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
15:37 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Конфликт Израел-Газа
Закупуване на самолети F-16
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
