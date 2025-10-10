Атанасов за предложението на ИТН: Чалгата влезе в политиката, сега влиза и в Наказателното право

© Булфото Не обичам цветущите изрази, но след като чалгата влезе в политиката, сега влиза и в Наказателното право. Това е пълен абсурд - да въвеждаш такова тежко наказание.



Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов. Думите му идват след като вчера парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с които създава състав на престъпление, който криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие.



Заседанието на комисията се проведе извънредно в почивката на пленарното заседание.



"Какво значи личен живот и на хората? Аз да попитам, ако министър-председателят Росен Желязков се снима с жена си пред хотела с водопада, това личен живот ли е?", запита риторично Атанасов и допълни:



"Това предложение противоречи на конституцията, противоречи на много международни актове. Пълен абсурд- чалга в Наказателното право. Ще направим всичко възможно това да отпадне в пленарна зала. Това е опит за репресия срещу свободните хора, свободния изказ".