ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Атанас Атанасов призова Гюров да свика заседание на Съвета по сигурността за "Петрохан"
Автор: Елиза Дечева 12:52Коментари (1)350
©
Призовавам Андрей Гюров да свика заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет по случая "Петрохан“. Това заяви председателят на групата на ПП–ДБ и лидер на "Демократи за силна България“ Атанас Атанасов в социалните мрежи. 

По негови думи службите, които имат отношение към случая трябва да разсекретят информацията за оперативното взаимодействие с тези лица. Да се изготви цялостен меморандум и да го публикуват. "Да се види има ли оперативен чадър върху тази група от хора и за какво е бил използван. Дали някои от тях не са били вербувани заради това, че са имали зависимости?", допълни Атанасов. 

Той подчерта трябва да се разбере кой каква отговорност е носил за "този обществен провал", а институциите да предприемат незабавно всички мерки, за да "успокоят обществото".


Още по темата: общо новини по темата: 201
15.02.2026 Криминален психолог посочи две основни хипотези за
случая "Петрохан-Околчица"
15.02.2026 Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02.2026 Ученик на Далай Лама: Формирането на култове и секти не е характерно за азиатските религии
14.02.2026 Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
14.02.2026 Ген. Кирил Радев: Калушев е изпълнявал държавни поръчки
14.02.2026 Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Поредните димки и нищо конкретно...от вас се търсят обяснения и отговори! Колкото по-бързо започнете да ги давате, толкова по-малко ще агонизирате...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Над 4 000 лева разлика между най-високо и най-ниско платените сек...
14:13 / 15.02.2026
Километрична тапа на АМ "Тракия" към София, има линейки и полиция...
14:01 / 15.02.2026
Хиляди българи работят само пет и половина часа седмично, за да п...
13:00 / 15.02.2026
Диана Дамянова: Черният лебед "Петрохан" ще затрудни съставянето ...
12:41 / 15.02.2026
Костадин Ангелов: В ГЕРБ не е постъпвала информация за напусканет...
12:08 / 15.02.2026
Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно
11:53 / 15.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: