Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Автор: Ваня Кузманова 14:42
©
"2026 година ще бъде една от най-преломните в астрологичен план за последните десетилетия", заяви за ФОКУС астрологът Ивелина Рускова, според която навлизането на три бавнодвижещи се планети в нови знаци ще постави началото на изцяло нов цикъл както в света, така и в България.

По думите ѝ подобни промени се свързват с преход между епохи и често съвпадат с дълбоки обществени трансформации.

Сатурн в Овен – изпитание за властта и структурите

Рускова подчерта, че Сатурн — планетата на държавността, отговорността и йерархията — преминава в Овен, знак на действие, агресия и индивидуализъм. "Това може да тества стабилността на властта, институциите и да доведе до трансформации или по-радикални управленски модели", обясни тя.

Според нея Сатурн в Овен носи силна динамика, а всяка нестабилна структура ще бъде подложена на сериозно изпитание.

Съвпадът Сатурн–Нептун – разпад на илюзиите и ново начало

2026 г. ще бъде белязана и от съвпад между Сатурн и Нептун – две "поколенчески" планети, които едновременно навлизат в Овен. "Нептун е планета на илюзиите, заблудите, хаоса и скритите процеси. Влизайки в Овен, много неща, които са били обещавани или погрешно възприемани, ще излязат наяве", каза още Рускова.

Астрологът смята, че периодът ще разкрие скрити грешки и ще промени начина на мислене и управление както на индивидуално, така и на колективно ниво.

Уран в Близнаци: Революция в технологиите

Третото ключово събитие е преминаването на Уран в Близнаци – знак, свързан с комуникации, информация и технологии. "Уран носи внезапни, бързи и резки промени. В Близнаци това ще засегне технологиите, мисленето, езика и комуникациите. Виждаме процеса още през 2025 г. – развитието на изкуствения интелект и новите технологии. През 2026 г. тези промени ще се ускорят", прогнозира Рускова.

Тя допълни, че навлизането на Уран в този знак ще подтикне хората към повече независимост, иновативност и освобождаване от ограничителни структури. "Очаква ни революционен дух, голяма трансформация и повишена гъвкавост", каза още астрологът.

Ивелина Рускова уточни, че влиянието върху хората е силно индивидуално и зависи от личната натална карта. Все пак най-силно засегнати могат да бъдат представителите на кардиналните знаци, особено родените в първите дни на своя знак: Овен, Везни, Рак, Козирог.

"При тях могат да настъпят значими промени. Това не означава непременно негативни събития — често промяната, от която се страхуваме, впоследствие се оказва благоприятна", уточни астрологът.

Рускова напомни, че всеки човек се ражда с "кодирана програма", която определя личните му уроци и предизвикателства. По думите ѝ най-важното през 2026 г. ще бъде умението да се адаптираме, да приемаме промените като шанс, а не като заплаха, и да изграждаме нови, по-здрави модели на поведение.







