Асен Василев за Съвета за мир: Натикаха България в кьошето до Унгария!
Автор: Марияна Стойчева 16:49Коментари (0)373
©
"Продължаваме Промяната" винаги е отстоявала позицията, че България трябва да бъде силна в силна Европа. Днес правителството предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа- натика ни в кьошето до най-бедната държава в Европейския съюз, Унгария. Това заяви лидерът на ''Продължаваме Промяната" Асен Василев на новината, че премиерът Росен Желязков е подписал с американския президент Доналд Тръмп, българското участие в Съвета за мир в Газа.

В рамките на вчерашния ден българското правителство даде мандат на министър-председателя Росен Желязков за подписване на присъединяването на страната ни към Борда, като предстои ратификация от българския парламент.

"Ако за Бойко Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал. Когато България е натикана в кьошето до Унгария, това означава, че ние сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори", заяви Василев. 

По думи на Василев това решение ще затруди работата на бизнеса в България. 

"Тази позиция е взета от едно правителство в оставка, което нелигитимно предприема такива големи външнополитически ходове", каза Василев. 

"Причината да не ни приемат 15 години в Шенген, причината 15 години да не ни приемат в еврозоната е точно такова нагаждаческо поведение: Да седнем и на двата стола и накрая да паднем на земята, както и да се кланяме на по-силния и да се опитваме да се подмажем на всички", каза още Василев. Председателят на ПП допълни, че България няма как да бъде уважаване, ако няма ясни позиции, които да отстоява.

"Политиката на опита да угодиш на всички трябва да спре и България трябва да вземе ясна позиция, която да бъде, че сме част от Европа. Това е единственият начин да имаме богата страна", каза той.


