ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
Автор: Марияна Стойчева 14:07Коментари (0)465
© ФОКУС
Датата ще бъде определена от президента за предсрочните избори. Това заяви председателят на “Продължаваме Промяната" Асен Василев след консултации при президента Румен Радев за съставяне на кабинет в рамките на 51-вото НС, предаде репортер на ФОКУС.

Василев обясни, че темата за връчването на мандатите не била обсъждана, тъй като трябва да свършват първо консултациите.

“Това, което обсъдихме е закона за удължителния бюджет, който трябва да бъде внесен от правителството по възможност още тази седмица, за бъде приет преди края на годината- както знаете минималната работа заплата се увеличава, тъй като това е по закон и постановление на Министерски съвет. Увеличението на пенсиите не е поставено под риск, тъй като то е заложено за 1 юли 2026 година и има време да бъде приет в закона за бюджет на новото правителство", каза Василев.

На въпрос дали е било обсъждано името на служебният премиер, съпредседателят на “Да, България" заяви, че това е решение на президента.

Мирчев обясни още, че от парламентарната им група искат сваляне на охраната на всички депутати, като на първо място на председателят на “ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.

“Това, ще бъде поискано в сряда на председателско съвет", каза още Мирчев и настоя за промени в изборния кодекс- 100% машинно гласуване.

На въпрос дали при евентуален политически проект на президента Радев ПП-ДБ биха управлявали с него, Мирчев заяви, че когато бъде обявен такъв, тогава ще коментират.



Още по темата: общо новини по темата: 46
15.12.2025 Предупреждение: Да видим сега ще мръднат ли цените!
15.12.2025 Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи във вторник
15.12.2025 Слави Трифонов: Тези са или некадърници, или манипулатори
15.12.2025 ПП-ДБ са на консултации при президента Радев
15.12.2025 Радев: Не искам тези консултации да ги превръщаме в предизборна кампания
15.12.2025 Консултациите при президента Радев стартираха
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов: Тези са или некадърници, или манипулатори
12:45 / 15.12.2025
Радев за политическия си проект: Този въпрос се коментира извън р...
12:20 / 15.12.2025
КНСБ и КТ "Подкрепа": Удължителен закон на Бюджет 2026 ще създаде...
11:50 / 15.12.2025
ПП-ДБ са на консултации при президента Радев
11:51 / 15.12.2025
Експерт: Двигателите с вътрешно горене лека-полека приключват сво...
11:37 / 15.12.2025
Тази седмица са възможни затруднения при купуването на електронни...
11:52 / 15.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: