ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
Василев обясни, че темата за връчването на мандатите не била обсъждана, тъй като трябва да свършват първо консултациите.
“Това, което обсъдихме е закона за удължителния бюджет, който трябва да бъде внесен от правителството по възможност още тази седмица, за бъде приет преди края на годината- както знаете минималната работа заплата се увеличава, тъй като това е по закон и постановление на Министерски съвет. Увеличението на пенсиите не е поставено под риск, тъй като то е заложено за 1 юли 2026 година и има време да бъде приет в закона за бюджет на новото правителство", каза Василев.
На въпрос дали е било обсъждано името на служебният премиер, съпредседателят на “Да, България" заяви, че това е решение на президента.
Мирчев обясни още, че от парламентарната им група искат сваляне на охраната на всички депутати, като на първо място на председателят на “ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.
“Това, ще бъде поискано в сряда на председателско съвет", каза още Мирчев и настоя за промени в изборния кодекс- 100% машинно гласуване.
На въпрос дали при евентуален политически проект на президента Радев ПП-ДБ биха управлявали с него, Мирчев заяви, че когато бъде обявен такъв, тогава ще коментират.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов: Тези са или некадърници, или манипулатори
12:45 / 15.12.2025
Радев за политическия си проект: Този въпрос се коментира извън р...
12:20 / 15.12.2025
КНСБ и КТ "Подкрепа": Удължителен закон на Бюджет 2026 ще създаде...
11:50 / 15.12.2025
ПП-ДБ са на консултации при президента Радев
11:51 / 15.12.2025
Експерт: Двигателите с вътрешно горене лека-полека приключват сво...
11:37 / 15.12.2025
Тази седмица са възможни затруднения при купуването на електронни...
11:52 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS