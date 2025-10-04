ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев: Сарафов в момента се разпорежда с 40 милиона лева
Асен Василев призова всички граждани да подкрепят протеста на младите лекари във вторник. "Вече четвърти месец младите лекари са лъгани и се подиграват с тях. Проблемът не е в парите – необходими са 240 млн. лева на година за справедливо заплащане на младите лекари и медицинските специалисти. Това е пет пъти по-малко от увеличението на полицейските заплати тази година и една четвърт от увеличението на бюджета на НЗОК, което за 2026 г. се очаква да е над 1 млрд. лв. Според него проблемът не е в парите, а в липсата на политическа воля.“
Василев коментира и ситуацията в съдебната система: "Ако кмет може да бъде задържан, защото би повлиял на разследване, защо същият стандарт не се прилага към изпълняващия функциите главен прокурор Сарафов, който в момента се разпорежда с 40 милиона лева, въпреки че според ВКС от 21 юли не е и. ф. главен прокурор. Това е престъпление по служба и злоупотреба с власт в особено големи размери. Ако се спазва същият стандарт, трябва да го задържат, докато тече разследването, както са направили с кмета Коцев. Виждаме, че мафията се е окопала в държавата и оказва съпротива на нормалните институции“, категоричен беше Асен Василев.
"Вчера видяхме в показанията, които Деян Иванов даде, че са го заплашвали, че ще го разкатаят, че ще го държат 9 месеца. И това – от шефа на антикорупционната комисия, който се държи като мафиот. Къде е разследването - съдийката казва, че няма да го разследваме. Това са хора без съвест, изцяло подчинени на мафията, които се подиграват с човешките съдби“, заяви председателят на ПП.
Той коментира проблемите с корупцията и бездействието на властите – от случая с прокурорския син в Перник, през катастрофата с АТВ и със Сияна, до наводненията по Черноморието, където някой е подписвал да се строи в коритата на реките. Асен Василев припомни, че след наводненията в Царево през 2023 г. кабинетът Денков е отпуснал 43 млн. лв., за да се почистят коритата и да се изгради наново мостът, но две години по-късно виждаме същата ситуация. "Въпросът не е за пари, а че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той наистина трябва да се реши и да работят институциите, а не – както тези, които са взели в чували пари за автомагистрала "Хемус“ – да се смачка разследването срещу тях“, каза Асен Василев.
Съпредседателят на парламентарната група на ПП–ДБ акад. Николай Денков подчерта, че всички тези случки показват, че в момента в България се води война между хората, които искат спазване на правилата, и тези, които управляват и казват: "Нас не ни интересуват правилата, назначаваме си хора за капии, които ще ни слушат, и против правилата ще правят каквото си искат.“ "Резултатът не е просто абстрактна корупция и изчезнали пари, а загинали хора“, заяви акад. Денков. Според него наводненията, катастрофите, трагедиите са преки последствия от неспазването на правилата. "Трябва да разберем, че докато продължава това, хора ще загиват, а тези, от които зависи, ще се правят на луди и ще затварят другите, които казват истината. Ние ще казваме истината, ако ще и да ни затварят“, категоричен беше той.
Асен Василев увери, че в София няма да се допусне криза с боклука: "Кметът Васил Терзиев ясно заяви, че има план и мерки, за да не се стигне до двойни и тройни такси смет, за да може Таки да си пълни касичката.“
