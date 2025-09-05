ИЗПРАТИ НОВИНА
Асен Василев: Искаме да излъчим кандидатура на президентските избори, която да бие кандидатурата на ГЕРБ
Автор: Ваня Кузманова 13:53Коментари (0)322
© Булфото
"Искаме да излъчим кандидатура на президентските избори, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща", заяви пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

По думите му вместо да се гласят някакви хора за постове догодина, по-добре да свършат някаква истинска работа.

"Чухте предложение за майчинските, знаете предложението за заплатите на младите лекари. Това е нещо, което реално ще се отрази на живота на българските граждани", допълни Василев. 

На въпрос за призива на Борисов за освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев, Василев отговори: "Радвам се, че накрая е видял, че това е абсолютно политическо обвинение, скалъпено срещу Коцев, и че няма никаква причина той да бъде държан в ареста. Ако наистина Борисов е честен в тези си мисли, да беше дошъл снощи на протеста във Варна да ги сподели там", посочи Василев.

Относно побоя над директора на полицията в Русе, Василев каза, че не е нормално осмокласници да пребиват шефа на полицията, нито за осмокласниците, нито за шефа на полицията. "Това показва пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната. Това показва неспособност на полицията да защити даже себе си, камо ли да може да защити гражданите", каза още той.


14.08.2025 Вили Лилков: Следващият президент не трябва да прилича на Румен Радев
06.08.2025 Анализатори за президентските избори: Балотажът може да е между кандидата на ГЕРБ и този на Пеевски
05.08.2025 Радев: Много е рано да говорим за президентски избори
02.08.2025 Зафиров: Йотова е еднa от възможните ни номинация за президент
28.06.2025 Журналист: Не се обсъжда Иван Костов да е кандидат за президент
28.06.2025 Явор Божанков изключи вариант за общ кандидат за президент с ГЕРБ
Още новини от Национални новини:
89-годишният Стефан Цанев: Желанието ми да творя остава непромене...
12:54 / 05.09.2025
Евродепутатка от Хърватия: Някои от продуктите в България са мног...
12:30 / 05.09.2025
Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
12:47 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията...
12:03 / 05.09.2025
Участниците на пазара на имоти ще трябва да преоценят очакванията...
11:25 / 05.09.2025
Борисов: Вместо да кажат "Чичо, извинявай", те го пребиват
11:06 / 05.09.2025

