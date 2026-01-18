ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Арменският виртуоз Давид Йенгибарян с концерт в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 19:50Коментари (0)161
©
Давид Йенгибарян, най-удивителният и самобитен съвременен арменски акордеонист в света, ще гостува в България от 25 януари до 6 февруари със специална солова програма, включваща от Бах до фрий джаз и от танго нуево до арменски и балкански фолклорни мотиви. В София сме го гледали веднъж през 2012г. на международната концертна премиера на дуета му с новосадския композитор и саксофонист Борис Ковач (тогава – отново по покана на "Аларма Пънк Джаз"). Този концерт преди точно 14 години беше заснет и излъчен по БНТ, а в Пловдив и Русе Давид Йенгибарян ще свири за първи.

Давид Йенгибарян е роден в Ереван през 1976г., а живее в Будапеща от 90-те години на миналия век, където през годините създава и записва своята изключителна музика с някои от водещите инструменталисти в Унгария (Габор Юхас, Габор Гадо, Миклош Лукач, Елемер Балаж, Арпад Вайдович, Андраш Деш, Йожеф Барца Хорват и др.), но и със знакови артисти от цял свят като Франк Лондон, Мат Дерио, Том Уолш и Борис Ковач. Звездата му изгрява още в края на миналия век в полето на театралната и филмовата музикa в Унгария, a в саундтрака на телевизионната комедия Holstein Lovers на германския режисьор Уве Йансон свири със самия Ференц Шнетбергер. Първият албум, който записва за лейбъла BMC (Budapest Music Center) през 2001г. е своеобразен "разговор" с тангото на Пиацола, свързвайки традицията на маестрото със свои собствени композиции в същата посока, но през ХХI век. Само две години по-късно в международната си издателска серия BMC продуцира и издава съвмстния албум на Йенгибарян с легендарния нюйоркски джаз-клезмер тромпетист Франк Лондон.

По своеобразен начин преди малко повече от десетилетие става част и от съвременната българска литература. Образът на един от основните герои в романа "Внезапни улици" (2013) на Иванка Могилска вдъхновен от личността и музиката на Давид Йенгибарян: "Когато свири, лицето му е музика, и тялото. Прилича на дете, на старец, на чергар, на корабокрушенец, на вълк, на езеро. Когато свири, прилича едновременно на всички истории и времена, които са съществували – реално или като измислица".

Първият от соловите му концерти у нас ще е в неделя вечер (25 януари) от 20:00ч. в пловдивското Bee Bop Café в станалата традиционна вече серия на "Аларма Пънк Джаз" "Неделя при Неделев". 

БИЛЕТИ и са налични в EpayGo и на касите на EasyPay в цялата страна, както и на място на входа на всяка от залите в деня на съответния концерт. Деца и младежи до 18г. и пенсионери влизат без билет след удостоверяване с документ







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Студено време и през новата седмица: НИМХ с жълт код за почти цял...
19:21 / 18.01.2026
Лозанов: Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцен...
19:03 / 18.01.2026
След празниците: кога болките в ставите и ходилата не са просто о...
18:37 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шо...
17:19 / 18.01.2026
Foreign Policy: Влизането на България в еврозоната е нов неуспех ...
17:09 / 18.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се превърна в град, в който хората живеят и дори се връщат
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се превърна в град, в който хората живеят и дори се връщат
17:03 / 16.01.2026
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод
15:45 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Генерален план за движение ще моделира трафика
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: