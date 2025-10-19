ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Археолози откриха изящен златен пръстен от XIII век в България
"Разкопките дават интересни резултати за може би най-наситения със средновековни строежи район в южната част на крепостта. Имаме три сгради с три нива настилки от XIII - XV в. и наблюдения върху строежа на крепостната стена – коментира доц. Рабовянов за Archaeologia Bulgarica. – Все повече са и интересните находки като този пръстен, разкрит в контекста на една от двете големи сгради, видими на снимките.“
Тези резултати са поредно доказателство, че когато има съчетание от достатъчно финансиране и добри професионалисти на терен, резултатите са впечатляващи, предава Archaeologia Bulgarica във Facebook.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инструкторът на младежа, причинил катастрофата с трима загинали: ...
13:59 / 19.10.2025
Ракиджия: Имам 5 дка овощна градина, но и една слива не съм откъс...
13:48 / 19.10.2025
Експерт: Тази диета е научно обоснован път към по-здраво общество...
13:30 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, х...
13:17 / 19.10.2025
Как новата система мери тежестта на камионите на пътя?
14:03 / 19.10.2025
Трагичен инцидент на АМ "Тракия" край Пловдив, 17-годишна загина ...
11:41 / 19.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
12:31 / 17.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
16:22 / 17.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
08:54 / 17.10.2025
Ана-Шермин: Аз не чистя
19:44 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS