ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Антон Станков: Очакванията са заседанието на ВСС да бъде провалено
Проблемът по думите му е в недобре написаните законови актове, които позволяват двузначно тълкуване, поради което може да се стигне до различни решения. "Видяхте, че прокурорите го тълкуват по един начин, съдийската колегия – по друг. Самият факт, че може да се тълкува по различен начин, означава, че нормата не е добре и ясно формулирана. Не съм оптимист, че ще се стигне до смяната на главния прокурор. Знаем, че той обслужва едни политически интереси, което повдига въпроса за мястото на прокуратурата в съдебната власт. Политизирането на този орган вече поставя сериозни въпроси“, подчерта бившият министър на правосъдието.
Той не смята, че в момента е възможно избиране на нов състав на ВСС. За това е необходимо мнозинство от 160 гласа, което е труднопостижимо. "Най-вероятно този проблем ще бъде отложен за следващия парламент. Дай боже да бъде решен тогава, както и проблемът с изтеклия мандат на Инспектората на ВСС. Надявам се да се намери необходимото мнозинство да се приемат промени и да се променят нещата“, добави Антон Станков.
Според него новият министър на правосъдието е добър избор от страна на служебния премиер. "Но смяната на областните управители – такава радикална мярка, честно казано ме изненада. Те имат своята роля в изборите – може би това е логиката, но над 90% от тях са обвързани с ПП, което не гарантира, че тези избори ще бъдат по някакъв начин неутрални“, коментира Станков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 84
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Явор Пенчев: Целенасочено се разпространяват неверни и манипулати...
10:57 / 26.02.2026
Закриват българската служба на "Свободна Европа"
10:36 / 26.02.2026
В едната част на България е пролет, в Родопите - сняг вали на гол...
10:58 / 26.02.2026
Христанов: Частни лица проверяват влизащата стока вместо държават...
10:19 / 26.02.2026
Българка застава начело на американски град
09:48 / 26.02.2026
42 дупки по АМ "Тракия" между Пловдив и София само в едната посок...
09:43 / 26.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS