ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Антон Кутев: Убеден съм, че Румен Радев ще спечели изборите и ще направи правителство
"Нямам представа дали ще бъда поканен в проекта на Румен Радев. Със сигурност бих искал да го направя, защото е полезно и има смисъл. Ние сме изправени пред един шанс да променим държавата, дали ще успеем, предстои да видим. Дори да нямам пряко участие, съм готов да помагам. Не само листите са възможността да участвам в проекта му. Радев е човекът, който трябва да определи къде вижда участието на всеки от нас и дали изобщо го вижда", смята той.
Според него забавяне на проекта му щеше да доведе до разочарование, тъй като хората отново имат надежда за истинска промяна. "Протестиращите, които предизвикаха падането на правителството и създаването на неговия проект, не бяха леви или десни симпатизанти, имаше всякакви. В момента голямата цел е да скъсаме с 35-годишния преход, с мафиотизирана и корумпирана политическа класа. Румен Радев в продължение на 9 години последователно отстояваше позициите си, а те не са проруски. Виждал съм само ясни и национално отговорни политики, които защитават българския интерес", коментира Кутев в ефира на NOVA.
По неговите думи Радев би водил прозападна външна политика, ако влезе във властта. "Служебните му правителства направиха няколко ясни неща - довършиха интерконектора с Гърция и започнаха този със Сърбия, за да се осигурят газовите коридори. Отворихме и доставката на азерски газ, преговаряхме с Александруполис. Радев никога не е оспорвал участието ни в НАТО, дори имаше твърда позиция в полза на това. Комплекс на малоценност са твърденията, че има русофилски виждания", заяви бившият говорител на три служебни правителства.
Антон Кутев смята, че новият лидер на БСП Крум Зарков е политик с бъдеще и прекрасна визия. "Мисля, че партията ще търси идентичност и ще бяга от връзки с Радев. Вероятността за коалиция с него не е голяма, тя би я претопила. Основен въпрос обаче най-напред е дали ще влезе в парламента", допълни той.
За предстоящото служебно правителство Кутев изрази надежда, че управлението на Андрей Гюров има огромен шанс да промени България.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 110
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Психолог: Родители са ме питали да запишат ли децата си на лагер ...
08:42 / 16.02.2026
Ключова политическа седмица
08:00 / 16.02.2026
Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица, имало е жени и дец...
07:51 / 16.02.2026
Интересен празник е
07:49 / 16.02.2026
В цялата страна ще вали сняг
07:48 / 16.02.2026
Трифонов: Педофилите са най-гнусната част от обществото, а Лора К...
08:04 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Безопасно ли е да пием сода за хляб?
16:36 / 14.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS